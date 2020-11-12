Son dakika: Anneler PKK'ya karşı birleşti! Türk bayrakları ile teröre lanet yağdırdılar...

Terör örgütü PKK'nın HDP aracılığı ile dağa götürdüğü çocuklarına kavuşmak isteyen Diyarbakır Anneleri, 437 gündür kar, kış, yağmur demeden eylemlerini sürdürüyor. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde eylemlerini sürdüren anneler bugün ise Şırnak'a geçti.

Son dakika! Şırnak'ta HDP ve PKK'ya tepki yürüyüşü! Diyarbakır Anneleri de destek veriyor | Video

Şırnak'ta her hafta süren protesto yürüyüşüne katılan Diyarbakır Anneleri, ellerindeki Türk bayrakları ile HDP Şırnak İl Başkanlığı'nın önüne geldi.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri tarafından alınan yoğun güvenlik önlemi ile gerçekleşen protestolar sırasında anneler, "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Kahrolsun PKK" şeklinde sloganlar attı.

Diyarbakır Anneleri 437 gündür HDP önünde eylemlerini sürdürürken, 20 aile evladına kavuşmuştu. Aileler, HDP'nin PKK ile olan bağına tepki gösteriyor.

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