İşte İYİ Parti'nin 'Evet' dediği Anayasa teklifi! 'Değiştirilmesi teklif dahi edilemez' maddeleri bile değiştirmek istemişler...

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu, 'FETÖ'cüdür' diyerek suçlayan Ümit Özdağ, İYİ Parti'nin HDP, CHP ve Saadet Partisi ile skandal bir Anayasa taslağı hazırladığını duyurdu. Özdağ'ın açıklamalarının ardından gözler o Anayasa taslağına çevrildi. 'Değiştirilmesi teklif dahi edilemez' olan maddelerin bile değiştirilmek istendiği Anayasa çalışmasını A Haber yayınladı.

İYİ PARTİ, CHP, HDP VE SAADET PARTİSİ 13 OCAK 2018'DE BİR ARAYA GELDİ

Millet İttifakı'nda birleşen CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve gizli ortakları HDP Anayasa taslağı hazırlamak için ilk görüşmeyi 13 Ocak 2018'deki gerçekleştirdi. Toplantıda 9 maddelik yol haritası belirlendi. Çalışmaların, mahremiyet açısından gizlilik içinde yürütülmesi kararı alındı.

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'ATATÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ' İFADESİ ANAYASA'DAN ÇIKARILIYOR

İYİ Parti, CHP, HDP ve Saadet Partisi'nin bir araya gelerek, uzmanlar ile hazırladığı Anayasa taslağında skandal teklifler yer alıyor. 'Değiştirilmesi teklif dahi edilemez' olarak bilinen Anayasa maddelerini de değiştirmek isteyen HDP, İYİ Parti, CHP ve Saadet Partisi şunlar üzerinde uzlaştı:

Anayasa'nın 2'nci ve 3'üncü maddelerinin değiştirilmesi. Anayasa'nın 2'nci maddesinde, "Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir" ifadeleri yer alıyor. Anayasa'nın 3'üncü maddesinde ise, "Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir." ifadeleri yer alıyor.

Millet İttifakı, 2'nci maddedeki Atatürk Milliyetçiliği ifadesini kaldırma kararı alırken, 3'üncü maddedeki 'Dili Türkçe'dir' ifadesini 'Resmi Dili Türkçe'dir' şeklinde değiştirme kararı aldı.

Ayrıca, Anayasa çalışmasında farklı dillere ortak kürtürel miras vurgusu yapılıyor. Türkçe olarak verilen eğitim yerine iki dilli eğitimin önü açılmak isteniyor.

ÜNİTER DEVLET YAPISININ DEĞİŞTİRİLMESİ KARARI

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Anayasa'da belirlenen maddeler ışığında üniter bir devlet olarak yoluna devam ederken, İYİ Parti, CHP, HDP ve Saadet Partisi tarafından üzerinde çalışılan Anayasa'da bu madde de değiştiriliyor. Ademi merkeziyetçi bir revizeden bahsediliyor. Bu maddenin hayata geçmesi durumunda Türkiye'nin bölünmesi sözkonusu olacak.

"İKİNCİ TURDA AÇIKLAYALIM" KARARI

İYİ Parti, CHP, HDP ve Saadet Partisi Anayasa çalışması üzerinde mutabık kalırken, halka duyurma konusunda ise Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde ikinci tura kalınması şartını belirledi. Millet İttifakı adayının ikinci tura kalması halinde Anaysa çalışmasında öngörülen değişiklikler vatandaş ile paylaşılacak ve destek istenecekti.

İBRAHİM KABOĞLU DA İTİRAF ETMİŞTİ

İYİ Parti ve CHP'nin ısrarla reddettiği Anayasa çalışmalarını Ümit Özdağ'dan çok önce, CHP'li İbrahim Kaboğlu bir canlı yayında yaptığı açıklamalar ile itiraf etmişti.

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