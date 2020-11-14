Bir HDP=PKK gerçeği daha! Tutuklu başkan hakkında çarpıcı bilgiler

Nedim Genç, geçen şubatta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Genç'le ilgili soruşturmayı tamamladı. Edinilen son dakika bilgisine göre Genç hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak", "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret", "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Terör örgütü propagandası yapmak" suçları kapsamında 10 yıl 6 aydan 27 yıla kadar hapis istendi. İddianameye göre; Genç PKK/KCK terör örgütünün İstanbul'da toplumsal ayaklanmayı amaçlayan gösteri, yürüyüş, basın açıklamaları gibi eylemlerini organize eden isimler arasında kendisine yer buldu.

PKK HİZMETKARI ÇIKTI

Öldürülen örgüt mensuplarının ailelerine maddi destek sağlanan faaliyetlerde bulundu. Eylem yapacak örgüt üyelerinin gidiş gelişlerine ve lojistik malzemelerin taşınmasına yardım etti. Genç sosyal medya hesapları aracılığıyla Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik hakarete varan ifadeler kullandı.

ÖRGÜT ÜYELERİ YUNANİSTAN'DA CİRİT ATIYOR

Genç'in Avrupa'ya Yunanistan üzerinden gitmeye çalışan bir teröristle yaptığı telefon görüşmesi de iddianamede kendisine yer buldu. Mülteci kampı görünümünde olan ancak başta PKK olmak üzere Türkiye'deki pek çok terör örgütüne mensup militanların toplandığı Lavrion Kampı'nda kalan örgüt üyesinin anlatımlarına göre, örgüt militanları burada ellerini kollarını sallayarak gezebiliyor. Kemal isimli örgüt üyesi 3 Nisan 2019 tarihli telefon görüşmede Genç'e "Lavrion küçük bir kasabadır. İçinde çok rahat dolaşabiliyorum. Sahil kenarıdır, turizm yeridir. Kimse 'Sen niye buraya gidiyorsun, oradan geliyorsun?' demiyor. Yani serbestsin" ifadelerini kullandı. Genç'in aynı görüşmede kampta ne kadar bekleyeceklerine dair soruya ise Kemal isimli örgüt üyesi "Bekleyeceğiz. Bizim burada 6-9 ay bekleyenler var. Acelemiz yok"dedi.

LAVRİON KAMPI

Atina'ya yaklaşık 1 saat uzaklıktaki Lavrion kasabası sahil boyunca uzanan bir tatil beldesi ancak turizmle değil terör kampı oluşuyla bilinmekte. Zira çok sayıda terör örgütü militanı Atina'ya yaklaşık 65 kilometre uzaklıktaki kampta bulunuyor. Kampın bugüne kadar gündeme gelen görüntülerindeilk göze çarpan duvarlardaki yazılar, göndere çekilen örgütün paçavraları.

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