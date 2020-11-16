SON DAKİKA: Muharrem İnce'den CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi arasındaki gizli anayasa görüşmeleri ile ilgili ilk açıklama

Bin günde Memleket Hareketi sloganı ile Anadolu'ya çıkan Muharrem İnce bugün Çankırı'daydı. İnce, Çankırı'da esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti. İnce, kendisini takip eden basın mensuplarına da dikkat çeken açıklamalar yaptı. İnce, partisi CHP'yi eleştirdi, "2.5 sene sonra Genel Merkez binasından çıkabilmişler, doğru yoldalar." dedi. Sözlerini sürdüren İnce, "Sadece CHP'li belediyelerin olduğu deniz kenarlarından çıkıp biraz Çankırı'ya, Kırşehir'e, Nevşehir'e, Hakkâri'ye, CHP'li belediyelerin olduğu yerden çıkıp, memleketin dört bir köşesini gezmeyi denerlerse daha iyi yaparlar. sözleri ile iğnelemelerini sürdürdü. İnce, CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi arasında gizli şekilde gerçekleştirilen anayasa düzenlemesi görüşmeleri ile ilgili konuya da ilk kez bir yorumda bulundu.

İNCE'DEN CHP, HDP, İYİ PARTİ VE SP ARASINDAKİ ANAYASA ÇALIŞMASI İLE İLGİLİ İLK YORUM

Muharrem İnce, anayasa çalışmasının yapıldığına inandığını belirterek, "Bu iddia değil gerçek bir şey. Görünen şu ki yapılmış bu. Ben de yeni öğreniyorum. O dönem cumhurbaşkanı adayıydım, benim haberim yoktu o tür görüşmelerden. Çelişkili açıklamalar yapmak, bir 'yaptık' bir 'yapmadık' demek doğru değil. İnsanların kafasını karıştırmamak lazım. Muhalefetin umut olabilmesi için tutarlı, ilkeli bir politika uygulaması gerekir. Tutarlı olursa, ilkeli olursa ses getirir, umut olur. Onun için biz umut olma yolunda milletin dertlerini dinlemeye devam edeceğiz" dedi.

ÜMİT ÖZDAĞ BOMBALAMIŞTI

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisinin CHP, HDP ve Saadet Partisi ile bir masa etrafında gizlice toplandığını ve anayasa çalışması yaptığını açıklamıştı. Belgeleri de gösteren Özdağ, bunun kabul edilemez olduğunu söylemişti. Özdağ'ın açıklamalarının bir benzerini de daha önce CHP'li Anayasa Hukukçusu İbrahim Kaboğlu yapmıştı. İYİ Parti ve CHP iddiaları yalanlarken, Kılıçdaroğlu'nun daha önce anayasa çalışmalarını doğruladığı video çok konuşulmuştu.

Millet İttifakı'nın gizli anayasa çalışmasını 2018'de yaptığı öğrenilirken, Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci tura kalması durumunda halka duyurulması yönünde karar aldıkları belirtilmişti.

Ayrıca, anayasa çalışmalarında 'Değiştirilmesi teklif dahi edilemez' maddelerin bile reviz edilmek istendiği ortaya çıkmıştı.

Ülkenin dili Türkçe'dir kavramı, resmi dili Türkçe'dir şeklinde değiştirilmek istenirken, dillere kültürel miras vurgusu yapılmıştı. Atatürk Milliyetçiliği ifadesi de anayasa çalışması ile kaldırılmak istenmişti.

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