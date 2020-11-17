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Tarihi 'nin ihyası için protokol imzalanacak

sonucu büyük zarar gören tarihi için ihya çalışması başlatılacağı bildirildi. Valiliği, mülkiyeti Mehmet Vani Vakfına ait Vaniköy Camisi'nin aslına uygun şekilde kısa sürede ihya edilmesi için "Vaniköy Cami Proje-Uygulama ve " imzalanacağını duyurdu.

AA
Giriş Tarihi: 17.11.2020 09:48 ABONE OL
Tarihi Vaniköy Camisi'nin ihyası için protokol imzalanacak

Yangın sonucu büyük zarar gören tarihi Vaniköy Camisi için ihya çalışması başlatılacağı bildirildi.

RESTORASYON PROTOKOLÜ İMZALANACAK

İstanbul Valiliği, mülkiyeti Mehmet Vani Vakfına ait Vaniköy Camisi'nin aslına uygun şekilde kısa sürede ihya edilmesi için "Vaniköy Cami Proje-Uygulama ve Çevre Düzenlemesi Restorasyon Protokolü" imzalanacağını duyurdu.

Protokol, Vaniköy Camisi bahçesinde bugün İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve taraflar arasında imzalanacak.

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Tarihi Vaniköy Camisi'nin ihyası için protokol imzalanacak
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