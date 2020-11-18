Necmettin öğretmenin intikamı alındı

Şanlıurfa Siverek'teki Çiftçibaşı köyü ilkokulunda çok sevdiği öğrencilerine karnelerini dağıtan Necmettin Yılmaz yaz tatilini geçirmek için memleketi Gümüşhane Torul'a giderken 16 Haziran 2017'de Tunceli-Erzincan karayolu arasındaki Pülümür Çayı'nda teröristlerce yolu kesilerek kaçırıldı. Düğün hazırlığı yapan 24 yaşındaki Necmettin öğretmenin cansız bedeni 27 gün sonra Pülümür Çayı'nda kurşuna dizilmiş halde bulundu.







Türkiye'nin yüreğine ateş düşüren o hain saldırının talimatını veren PKK'nın Yılmaz Botan kod adlı sözde Dersim sorumlusu İsmail Sürgeç, 10 Kasım'da düzenlenen muhteşem bir operasyonla öldürüldü. 15 kişilik bir terörist grubun başı olan Sürgeç'in kuryesi 3 ay boyunca İHA'lar tarafından takip edildi. Kuryenin Tunceli, Ovacık ve Pülümür İlçeleri üçgenindeki Ahpanos Vadisi'nde bir mağaraya girdiği belirlenince operasyon için düğmeye basıldı. Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras'ın da bizzat sevk ve idare ettiği operasyonda 4. Komando Tugayına bağlı seçkin birlikler ile Şahinler adı verilen JÖH timleri de görev aldı.







10 Kasım'daki operasyonda 3 aydan beri takip edilen ve bölgeler arası kuryelik yapan teröristle birlikte sözde Dersim saha sorumlusu İsmail Sürgeç öldürüldü. Terörist Sürgeç'in 2008'de Erzincan Kemah'ta aralarında Kara Pilot Yarbay Miktat Şamdancı'nın da bulunduğu 9 askerimiz ile 2009'da Tokat Reşadiye'de 7 askerimizin şehit edildiği alçak saldırılara da bizzat katıldığı öğrenildi. Sürgeç hakkında Tunceli, Erzincan, Malatya, Erzurum, Giresun ve Gümüşhane Başsavcılıklarınca yakalama kararı bulunuyordu.







'KANI YERDE KALMAYACAK' DEMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'la ilgili bu yıl 17 Haziran'da resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bu vatanın şehadete eren tek bir evladının kanı yerde kalmayacak. Ömrünün baharında PKK tarafından kaçırılıp şehit edilen öğretmenimiz Necmettin Yılmaz kardeşimizi şehadetinin 3. yıl dönümünde rahmetle anıyorum. İstikbalimizin mimarı tüm öğretmenlerimizi hürmetle yad ediyorum" mesajını paylaşmıştı.







BABASI HABERİ ALINCA SEVİNÇ GÖZYAŞI DÖKTÜ

Necmettin öğretmenin Gümüşhane'nin Torul İlçesi Demirkapı köyünde yaşayan babası Hamit Yılmaz, oğlunun intikamının alındığını SABAH gazetesi muhabirinden öğrendi. Sevinç gözyaşı döken baba Yılmaz, "Yaklaşan Öğretmenler Günü öncesi bana müjdeyi verdiniz, çok mutlu oldum. Allah devletimizden razı olsun, oğlumun kanını yerde bırakmadılar. Başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bakanlarımız ve güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum. Devletimize her namazda dua ediyorum. Allah onlardan razı olsun" dedi. Şehit babası oğlunun mezarına giderek, "Kanın yerde kalmadı oğlum Öğretmenler Günü'n kutlu olsun" diye müjdeyi vereceğini de söyledi.