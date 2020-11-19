Katilin evine alçak ziyaret

HDP Tunceli il teşkilatı ve milletvekili, öğretmen Necmettin Yılmaz'ın şehit olduğu hain saldırının talimatını veren ve operasyonda öldürülen teröristin ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Tunceli HDP İl Örgütü'nün önceki gün organize ettiği taziye ziyaretine HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, HDP İl Eşbaşkanları Nurşat Yeşil ile İbrahim Kasun da katıldı. HDP'liler, terörist İsmail Sürgeç'in ailesine ölümünden duydukları üzüntüyü dile getirip başsağlığı diledi.

PKK'ya yakınlığıyla bilinen Fırat Haber Ajansı (ANF) da HDP'lilerin alçak ziyaretini "HDP'lilerden HPG komutanı Sürgeç'in ailesine ziyaret" başlığıyla duyurdu.



Yılmaz Botan kod adlı PKK'lı terörist Sürgeç 10 Kasım'da Tunceli Ovacık ve Pülümür ilçeleri üçgenindeki Ahpanos Vadisi'nde düzenlenen operasyonda kuryesiyle birlikte öldürüldü. 10 milyonluk kırmızı kategoride aranan sözde Dersim saha sorumlusu Sürgeç'in, öğretmen Necmettin Yılmaz'ın kaçırılıp, öldürüldüğü olayın talimatını verdiği ortaya çıkmıştı.

Terörist Sürgeç'in Kemah'ta aralarında Kara Pilot Yarbay Miktat Şamdancı'nın da bulunduğu 9 askerimiz ile Tokat Reşadiye'de 7 askerimizin şehit edildiği alçak saldırılara bizzat katıldığı da belirlenmişti.

Skandal ziyaret örgütle HDP arasındaki organik bağı da bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.



VAHŞİCE KATLETMİŞTİ

Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi Çiftçibaşı Köyü ilkokulunda öğrencilerine karnelerini dağıtan Necmettin öğretmen, yaz tatilini geçirmek için memleketi Gümüşhane'nin Torul İlçesine dönerken 16 Haziran 2017 günü Tunceli-Erzincan karayolu arasındaki Pülümür Çayında yolu teröristlerce kesilerek kaçırılmıştı. Kendi kullandığı aracından indirilerek kaçırılan 24 yaşındaki Necmettin öğretmen 27 gün boyunca tüm aramalara rağmen bulunamamıştı. Genç öğretmenin cenazesi 12 Temmuz günü Pülümür çayında kurşuna dizilmiş olarak bulunmuştu. Şehit öğretmen düğün hazırlığı yapıyordu.