Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan sınav tarihleri açıklaması! 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak?

Bakanlar Kurulu kararı sonrası okullardaki yüz yüze eğitim süreci de sona erdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, birinci dönem sınavları hakkında son dakika açıklamasında bulundu. Hem öğrenciler hem de velileri sınavların ne zaman yapılacağını hakkındaki araştırmalarına karşı açıklamalarda bulunan Ziya Selçuk, 1. dönem sınavlarının 31 Aralık'tan sonra yapılacağını vurguladı. İşte son dakika haberinin detayları...





Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Çocuklar, sınavları erteleme sebebimiz, sağlığınızı koruma sorumluluğumuzdur. Sizin sorumluluğunuz dersleri takip edip tekrarlar yaparak bize yardımcı olmak. 1. dönem sınavlarınız 31 Aralık'tan sonra yapılacak. Unutmayın, iptal olmadı, sadece ertelendi. Okumaya, çalışmaya devam."





Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Kovid-19 uyarısı

Bakan Selçuk’tan bir övgü, bir uyarı