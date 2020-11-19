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Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan sınav tarihleri açıklaması! 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak?

Corona virüs tedbirleri nedeniyle okulların yeniden kapatılmasından sonra Bakan Selçuk'tan son dakika açıklaması geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sınavların ne zaman yapılacağı hakkında milyonların beklediği bilgileri paylaştı. Buna göre sınavların iptal olmadığını yalnızca ertelendiğini belirten Selçuk, birinci dönem sınavlarının 'tan sonra yapılacağını ifade etti.

Giriş Tarihi: 19.11.2020 13:46 Son Güncelleme: 19.11.2020 14:16 ABONE OL
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan sınav tarihleri açıklaması! 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak?

Bakanlar Kurulu kararı sonrası okullardaki yüz yüze eğitim süreci de sona erdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, birinci dönem sınavları hakkında son dakika açıklamasında bulundu. Hem öğrenciler hem de velileri sınavların ne zaman yapılacağını hakkındaki araştırmalarına karşı açıklamalarda bulunan Ziya Selçuk, 1. dönem sınavlarının 31 Aralık'tan sonra yapılacağını vurguladı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Çocuklar, sınavları erteleme sebebimiz, sağlığınızı koruma sorumluluğumuzdur. Sizin sorumluluğunuz dersleri takip edip tekrarlar yaparak bize yardımcı olmak. 1. dönem sınavlarınız 31 Aralık'tan sonra yapılacak. Unutmayın, iptal olmadı, sadece ertelendi. Okumaya, çalışmaya devam."

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Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan sınav tarihleri açıklaması! 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak?
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