Bakan Selçuk’tan bir övgü, bir uyarı

Mili Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ara tatil mesleki çalışma programının açılışı dolayısıyla EBA internet portalından öğretmenlere hitap etti. Selçuk, "Türkiye'nin salgın sürecinde eğitimde sağladığı başarı dünyanın takdirini topluyor. Salgın sürecinde okulların çocuklar için en güvenilir ve kontrollü alanlar olduğunu sizler sayesinde kamuoyuna gösterebildik. Pek çok velinin fikri sizler sayesinde değişti ve yüz yüze eğitime katılım oranı yüzde 80'nin üzerine çıktı" diye konuştu. Ancak Twitter'dan ise bir uyarıda bulundu. Haftasonu Ankara Kızılay Meydanı'nda yürüyüş yaptığını belirten Selçuk, "Uyarılara rağmen çene altına inmiş maskeleri ve unutulan sosyal mesafeleri görünce çocuklarımızı okullarda güvende tutmak için çabalayan meslektaşlarım adına çok üzüldüm. Salgının yükselişi eğitimi zora sokuyor" dedi. ANKARA