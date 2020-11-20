22 yıl sonra ülkesine döndü

FETÖ'nün, örgüt dışındaki isimleri uzaklaştırmak için gazeteci ve siyasetçileri örgüt üyeliği ile suçladığı "Selam Tevhid" soruşturmasının 1 numaralı ismi olarak hedef gösterdiği gazeteci Aydın Koral, 22 yıl sonra Türkiye'ye dönüş yaptı. 1998'de 28 Şubat cuntasının hedef alması ile birlikte İsviçre'ye gitmek zorunda kalan Selam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aydın Koral, ardından FETÖ kumpasının devreye girmesiyle gittiği İsviçre'den dönememişti. SABAH'a konuşan Koral, artık kumpasçı FETÖ'cülerin hesap verdiğini, alnı açık başı dik vatana kavuştuğunu belirterek "22 yıllık hasret sona erdi" dedi. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin duruşmaya gelmesi halinde tutuklanmayacağı hususunda güvence verilmesine hükmettiği Koral yaşadıklarını SABAH'a anlattı:



UTANÇ İÇİNDE KAÇIYORLAR

Kaderin cilvesi. Uçaktan indikten sonra, Selam- Tevhid kumpas davasında 24 eski hakim ve savcıyla ilgili ağırlaştırılmış müebbet talep edilen savcılık mütalaasından haberim oluyordu. Artık kumpasçı FETÖ'cüler hesap veriyordu. Bizi vatanımızdan koparan FETÖ'cülerin bazısı biz masumlara yaptıkları kumpaslardan hesap verirken, bir kısmı da utanç ve ihanet içerisinde ülkeden kaçıyorlardı. Biz ise alnımız açık, başımız dik vatana kavuşuyorduk.



TRAJİK DÖNEM SONA ERDİ

Benim için çok acı, çok üzüntü dolu tek kelimeyle çok trajik bir dönem sona erdi. Dile kolay tam 22 yıl vatanımızdan uzak yaşamaya mecbur bırakıldık. Bir sonbahar günü ülkemi zalim darbecilerin korkunç baskıları neticesinde terk etmek zorunda kalmıştım. Tam 22 yıl sonra yine bir sonbahar günü uçağımız İstanbul'a inerken başta 90 yaşındaki annem ve tüm sevenlerim sevinç gözyaşlarıyla bir vuslat yaşıyorlardı.



157 YIL HAPİS İSTENDİ

FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişimi çerçevesinde aralarında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın da yer aldığı yüzlerce kişiyle birlikte Koral'ın da sözde Selam-Tevhid dosyasında telefonunun yasa dışı dinlendiği ortaya çıkmıştı. Koral'ın hasta annesi ile yaptığı bütün telefon görüşmelerinin kanunsuzca ve yıllarca dinlendiği tespit edildi. Koral'ın annesinin ev telefonuyla birlikte yakın akraba ve arkadaşlarının telefonlarının da yasaya aykırı olarak dinlendiği bildirildi. 28 Şubat sürecinde yazdığı yazılardan dolayı hakkında 157 yıl hapis cezası istendi ve yurt dışına çıkmak zorunda kaldı. Koral yabancı dil eğitimini Zürih'te tamamlayarak Goethe Enstitüsü'nden diplomalı yeminli tercüman olarak halen görev yapıyor.