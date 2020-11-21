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Son dakika haberi: Havalimanı'nda kadın terörist böyle yakalandı

Son dakika haberi: Havalimanı'nda 19 Kasım'da gece yarısı saat 02.00 sularında kontrol noktasına gelen bir kadının şüpheli hareketleri polisin dikkatini çekti. Kendisini farklı bir isimle tanıtan kadının pasaportu incelemeye alınınca şüpheli kadının sahte pasaportla 'ya kaçmaya çalışan ve hakkında üyesi olmak suçundan hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. İşte tutuklanan kadının yakalandığı anların güvenlik kamerası görüntüleri.

DHA
Giriş Tarihi: 21.11.2020 12:21 Son Güncelleme: 21.11.2020 12:30 ABONE OL
Son dakika haberi: İstanbul Havalimanı'nda kadın terörist böyle yakalandı

İstanbul Havalimanı'ndan sahte pasaportla Brezilya'ya kaçmaya çalışan ve hakkında "terör örgütü (PKK) üyesi olmak" suçundan hapis cezası bulunan kadın yakalandı. Sevk edildiği mahkemece tutuklanan kadının yakalandığı anlar havalimanındaki güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen son dakika bilgisine göre İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 Kasım'da 02.00 sıralarında Brezilya'nın Sao Paulo şehrine gitmek üzere pasaport kontrol noktasına gelen ve kendisini Melike Y. olarak tanıtan kadından şüphelendi.

Şüpheli hal ve hareketler sergileyen kadınının pasaportu polis ekiplerince dikkatlice incelendi. Pasaportun sahte olabileceğini değerlendiren ekipler, parmak izi kontrolü de yaptı. Bilgileri eşleşmeyen şüpheli gözaltına alındı. Yapılan detaylı sorguda şüpheli kadının Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "terör örgütü (PKK) üyesi olmak" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verilen 27 yaşındaki Helin D. olduğu tespit edildi.

Helin D.'nin ifadesinde sözde örgüt yöneticilerinden gelen talimat doğrultusunda hapse girmemek için birçok örgüt üyesi gibi kendisinin de yurt dışına kaçmaya çalıştığını ve dikkat çekmemek için önce Brezilya'ya, oradan da Avrupa'ya geçmeyi planladığını söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Helin D. sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Kadının yakalandığı anlar ise havalimanındaki güvenlik kameralarına yansıdı.

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Son dakika haberi: İstanbul Havalimanı'nda kadın terörist böyle yakalandı
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