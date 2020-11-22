Son dakika haberi: Böyle yakalandı! ABD'li askerler YPG/PKK'lı teröristlere şeytan dövmesi yapmış!

Son dakika: Türk silahlı kuvvetlerinin Suriye'deki Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekât bölgesine sızarak eylem yapmaya çalışan PKK/YPG'li teröristler bölgede sağlanan huzur ve güveni korumak için görev yapan TSK'nın terörle mücadeledeki en gözde birliklerinden mavi ve bordo bereli komandolar tarafından etkisiz hale getirilmeye devam ediyor.

VÜCUDUNA ŞEYTAN DÖVMESİ YAPTIRMIŞ

Yılbaşından bu yana bölgede 460'ı ölü 683'ü sağ veya yaralı olmak üzere bin 143 teröristtin etkisiz hale getirilirken önceki gün Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinin Kelcibrin köyündeki cephe hattına sızmaya çalışan bir PKK/YPG'li terörist, Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) askerleri tarafından son anda fark edilerek sağ olarak yakalandı.