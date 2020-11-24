SON DAKİKA HABERİ... Koronavirüste korkutan hareketlilik! Atlatanlar bile güvende değil...

BİR GÜN KISITLAMALAR BİTECEK Mİ?

Doğru anlıyorsam, bunu her söyleyenin istediği, şu anda istemediği olan bitenlerin olmayacağı bir dünyadır: bir depremde sokakta kalan insanlara gönderilen yardımın ve bir salgın sırasında bir ülkenin başka bir ülkeye gönderdiği maskelerin çalınmadığı bir dünya, 10 liralık dezenfektanın 100 liraya satılmadığı bir dünya; ama aynı zamanda, kimilerinin istediği gibi, kısıtlamaların olmadığı, Corona virüsün olduğu zaman bile sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı bir dünya.

Corona virüs salgınının dünya insanlarının birçoğuna hatırlattığı bir şey de, geniş çapta unutulmuş bir değerlilik yaşantısı olan minnet duygusudur. Etik bir değer olan minnet, hekimlere ve diğer sağlıkçılara saldırıları bitirmediyse de, en azından şimdilik, bu postmodern çağda, daha çok insanın duyduğu bir duygu olmuştur.

CORONA KÜRESELLEŞMENİN SONUNU GETİRECEK Mİ?

Siyaset, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler Uzmanı Fuat Keyman ise yaptığı son dakika açıklamalarında şunları söyledi Corona pandemisi küreselleşen dünyamız üzerinde nasıl bir etki yaratacak, nasıl bir dünyayı bize bırakacak, Corona virüs sonrası nasıl bir küreselleşen dünyada yaşayacağız? Coronalı günler küreselleşmenin sonunu mu getirecek?

Bu soruya evet yanıtı verme eğilimi yüksek. İçe kapanmanın, milliyetçiliğin, ulus devletin daha da güçleneceğini söyleyenler var. Haksız da değiller: Zaten milliyetçilik ve farklılıklara karşı korku ve endişe duygusu taşımanın güçlendiği bir dönemde gelen ve küresel salgın niteliğine hızla ulaşan Corona virüs, küreselleşmenin sonunu getirebilir. Devletler içine kapanabilir, çatışmalar artabilir, var olan politik-ekonomik sistem tümüyle çökebilir, savaş olasılığı artabilir.

"Koronavirüsten yaşanan her son dakika gelişmesi, her artış haberinin arkasında da küreselleşmenin etkisi var. Neden mi?"

Küreselleşen dünyanın ritmi ve hızı Corona pandemisiyle yavaşlayacak mı? Bu soruya evet yanıtı verebiliriz diye düşünüyorum. Corona virüsün pandemiye hızla dönüşmesinin bir nedeni de "hız" faktörüydü. Bir yılda 4,3 milyar kişinin uçak kullandığı, 1,3 milyar kişinin farklı araçlarla turizm alanında hareket ettiği, teknolojik gelişmelerle hızlanmış küreselleşen dünyanın ritminin yavaşlatılması gerekliliği noktasında ikazlar son yıllarda yapılıyordu.