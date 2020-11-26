Son dakika: HDP'li Kemal Bülbül hapis cezası

Son dakika haberi: HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Son dakika haberi: HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıntılar Geliyor... Bakan Çavuşoğlu'ndan HDP'li Paylan'a Dağlık Karabağ cevabı! Teslim olan PKK’lı teröristten A Haber'e şoke eden HDP itirafı Selahattin Demirtaş'ın Devran'ı PKK'lı terörist çıktı! Eserlerini teröristlere adıyor