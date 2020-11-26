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Son dakika: 'li Kemal Bülbül hapis cezası

Son dakika haberi: , "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Giriş Tarihi: 26.11.2020 11:08 Son Güncelleme: 26.11.2020 11:12 ABONE OL
Son dakika: HDP'li Kemal Bülbül hapis cezası
Son dakika haberi: HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.





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Son dakika: HDP'li Kemal Bülbül hapis cezası
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