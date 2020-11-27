Şehit ailelerinin yüreğine su serpildi: Bir daha gün yüzü görmesinler

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde yaşamını yitiren 251 şehidin yakınları ve gaziler, Akıncı Üssü davasında verilen cezalarla ilgili SABAH'a konuştu. Hainlere direnirken canlarını veren kahramanların acılı aileleri kararın yüreklerine su serptiğini söyledi. İşte ailelerin söyledikleri:

FETÖ'cülere ceza yağdı, ailelerin yüreğine su serpildi | Video

KIZIM GÖZLERİMİN ÖNÜNE GELDİ: Hainlerin bombaladığı Gölbaşı'ndaki Özel Harekât Daire Başkanlığı'nda şehit düşen Komiser Yardımcısı Gülşah Güler'in Hatay'da yaşayan annesi Emine Güler: "Verilen cezalar, yüreklerimize bir nebze olsun su serpti. Daha ağır cezaları almalarını isterdim. Yine de adalet yerini buldu. Çok şükür Allah'ıma. 15 Temmuz'da yaşadıklarımı, çaresizce kızımı aradığım saatleri, şehadet haberini aldığım anları tekrar yaşadım. Hiç geçmeyen acımı yeniden hatırladım. Kızımla geçirdiğim anlar yeniden gözlerimin önünden bir film şeridi gibi geçti. Acımız hâlâ taze. Gün yüzü görmesinler. Bu dünyada adaletin verdiği cezayı çekecekler, ahirette de en ağır şekilde cezalandırılacaklarına inanıyorum."



ALLAH'IN ADALETİNDEN KAÇAMAZLAR: Gölbaşı'ndaki Özel Harekât Daire Başkanlığı'nda şehit düşen Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in Kayseri'de yaşayan babası Yahya Kemal Yiğit: "Türk adaletine güveniyorduk. Karardan da memnunuz. CIA'nın kuklası olan FETÖ elebaşı da Türk adaletinden kaçsa bile Allah'ın adaletinden kaçamayacak. Meclis'teki terör seviciler de ceza almalı. Bu hainlere verilen cezalar bizleri bir nebze de olsa mutlu etti."

İDAM EDİLMELERİNİ İSTERDİM: Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı'nda şehit düşen polis memuru Yunus Uğur'un babası Ramazan Uğur: "Adaletimize güvenimiz tamdı. Ömür boyu hapishaneden çıkamayacaklarını bilmemiz, yüreğimizi az da olsa soğuttu. Gönül isterdi ki idam edilsinler."



ASIL HESABI AHİRETE BIRAKTIK: Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaparken şehit olan polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç'ın (26) Antalya'da yaşayan babası Zeki Kılınç: "Duruşmalara defalarca gittik. O hainlerin ne şekilde ifade verdiklerini ve takındıkları alaycı duruşu bizzat gördük. Ama sonunda hak ettikleri cezayı aldılar. Asıl hesabı ahirette yakalarına yapışarak soracağız."

HAK ETTİKLERİ CEZA: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde hainlere direnirken şehit olan 22 yaşındaki Muhammet Yalçın'ın babası Selahattin Yalçın: "15 Temmuz'da ülkemizi bölmek isteyen hainlere gereken ceza verildi. Biraz rahatladık. Çok şükür bir daha dışarıya çıkamayacaklar."



ASLA UNUTMAYACAĞIZ: Genelkurmay'ın önüne giderek hainlere direnen ve sabah saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne atılan bomba ile şehit düşen Oğuzhan Yaşar'ın babası Ahmet Yaşar: "Oğlum dalyan gibi delikanlıydı. Vatan için 23 yaşında canını verdi. Tabuta sığmadı. Biz bununla guru duyuyoruz ama o hainlerin bize yaşattıkları acıları da asla unutmuyoruz. Biz devletimize güveniyorduk. Hainler en ağır cezayı aldı, bir nebze de olsa rahatladık."



MEZARINA GİDİP 'HAİNLER CEZALARINI BULDU' DİYECEĞİM: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde F-16'dan atılan bombalarla şehit olan Lütfi ve Mehmet Gülşen kardeşlerin, geride kalan tek kardeşi Nizami Gülşen: "Kardeşlerimle birlikte, kuzenimiz Lütfi Gülşen de şehit oldu. Üçünü yan yana toprağa verdik. Geride yetim çocuklar, dul kadınlar bıraktılar. Kardeşlerimizin acısını bir gün bile unutmadık. Bu hainlerin cezasını çekmeleri için bekledik. Karar verildiğinde onların yüzlerini görmek isterdim. Kardeşlerimin mezarına gidip, 'O hainler sonunda layığını buldu' diyerek dua edeceğim."

CEZASINI ÇEKİYORLAR: Akıncı Üssü'nde nizamiyenin kapısında vurulan 73 yaşındaki Gazi Mustafa Zorova: "Bir tanesi doldur boşalt yaptı. 'Benim torunum da askerden geldi, dedeni mi, vuracaksın' dedim. Bacağıma 3 kurşun sıktı. Şimdi bunu yapanlar cezasını çekiyor."



O HAİNE 'GÖZLERİMİN İÇİNE BAK' DEDİM, BAKAMADI

DAVANIN geçen yılki duruşmasında, 17 yaşındaki oğlu Utkucan Kılıç'ı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kavşağı'nda şehit eden bombayı atan sanık eski pilot üsteğmen Müslim Macit'e yönelik "Ayağa kalk ve gözlerimin içine bak" diyen anne Yıldız Kılıç, "Aldığı ceza bana yetmiyor. Mahkemede ona yüzüme bak dedim, çünkü yüreğimin acısını görsün istedim. Ama o bir annenin acısını göremedi. Keşke idam edilseydi. Karşısına geçip, hiç mi vicdanın sızlamadı, hiç mi için acımadı demek istiyorum. Ben oğlum Utkucan'ın ölüsünü göremedim, paramparça olmuş, bunları o da bilsin istiyorum" diye konuştu.

Dilhan DUMANOĞLU-Halit TURAN-Ali ALTUNTAS-Yaser ÇAPAROĞLU-Gül KREKLO-Uğur YILDIRIM-Yunus Emre KAVAK-Tolga YANIK-Ziya RAMOĞLU-Erdoğan ÖZTÜRK-Özgür ÖZDEMİR-Furkan NEHRİ / SABAH