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Mahrem yapılanmasında büyük yıkım! ’de itirafçı patlaması

15 Temmuz kanlı darbe girişimini yapan Fetullahçı Terör örgütüne yönelik Ankara’da yürütülen soruşturmada bir ilk yaşandı. Gözaltına alınan örgütün 73 sivil imamından 60’ı itirafçı oldu. Yüzde 82 gibi büyük bir itirafçı oranının çıktığı operasyonda ’nün mahrem yapılanmasına büyük bir darbe indirildi. Jandarma’ya sızdırılan örgüt üyesi askerleri kontrol eden 60 isim, 30’u aktif bin 527 örgüt üyesini deşifre etti. İtirafçılardan birinin ismini verdiği Jandarma yapılanmasının başındaki “Müdür” pozisyonundaki sivil imam gece sakladığı eve yapılan baskınla yakalandı. İşte SABAH’ın ulaştığı operasyonun ayrıntıları.

HALİT TURAN HALİT TURAN
Giriş Tarihi: 26.11.2020 10:31 Son Güncelleme: 26.11.2020 10:38 ABONE OL
Mahrem yapılanmasında büyük yıkım! FETÖ’de itirafçı patlaması

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin FETÖ'nün Jandarma Komutanlığı'ndaki mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturmada jandarmaya sızdırılan askerlere mahrem abilik yapan 73 şüpheli 6 Kasım'da düzenlenen operasyonla yakalanmıştı. Gözaltına alınan 73 kişiden 60 sivil imam itirafçı oldu. Etkin pişmanlık yasasından faydalanmak isteyen FETÖ üyeleri, 7'si Subay 30 aktif askerin de aralarında bulunduğu bin 527 FETÖ üyesinin ismini deşifre etti. Örgüt üyelerinin verdiği bin 527 isim üzerinde yapılan incelemelerde birçoğu sivil imam olan zanlılardan 373'ünün bugüne kadar işlem yapılmayan isimler olduğu belirlendi. 24 kişinin tutuklandığı soruşturma kapsamında fotoğraflarıyla birlikte sivil imamlar tarafından teşhis edilen kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.

TÜRKİYE'DE İLK
Operasyon kapsamında itirafçı olan 60 kişinin gözaltına alınan mahrem imamların yüzde 82'sini oluşturduğu, bu oranda itirafçı sayısının ise FETÖ soruşturmalarında bir ilk olduğu öğrenildi. Aralarında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde görevli bir profesöründe bulunduğu itirafçılar, askerlere mahrem imam yapılmadan önce diğer mahrem imam adaylarıyla birlikte kampa alındıklarını, örgütsel bağlılıklarının üst düzey yöneticiler tarafından gizlilik ve ketumiyet konusunda değerlendirildikten sonra sınava tabi tutulduklarını söyledi.

OPERASYON İÇİNDE OPERASYON
İtirafçılardan biri, sorgusunda FETÖ'nün Jandarma yapılanmasında "Müdür" pozisyonunda olan bir kişinin halen aktif olarak görev yaptığını anlattı. Bunun üzerine Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle İhsan kod adlı A.D. isimli örgüt yöneticisinin evine gece yarısı operasyon düzenledi. Matematik öğretmenliğinden ihraç olan, aynı zamanda da FETÖ üyeliğinden aranan zanlının Jandarma'nın Ankara yapılanmasında Müdür pozisyonunda aktif olarak görev yaptığı belirlendi. Gaygubet yaparak dışarıya hiç çıkmayan zanlının evinde ele geçirilen dijital materyaller üzerinden inceleme başlatıldı.

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Mahrem yapılanmasında büyük yıkım! FETÖ’de itirafçı patlaması
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