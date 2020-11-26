Mahrem yapılanmasında büyük yıkım! FETÖ’de itirafçı patlaması

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin FETÖ'nün Jandarma Komutanlığı'ndaki mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturmada jandarmaya sızdırılan askerlere mahrem abilik yapan 73 şüpheli 6 Kasım'da düzenlenen operasyonla yakalanmıştı. Gözaltına alınan 73 kişiden 60 sivil imam itirafçı oldu. Etkin pişmanlık yasasından faydalanmak isteyen FETÖ üyeleri, 7'si Subay 30 aktif askerin de aralarında bulunduğu bin 527 FETÖ üyesinin ismini deşifre etti. Örgüt üyelerinin verdiği bin 527 isim üzerinde yapılan incelemelerde birçoğu sivil imam olan zanlılardan 373'ünün bugüne kadar işlem yapılmayan isimler olduğu belirlendi. 24 kişinin tutuklandığı soruşturma kapsamında fotoğraflarıyla birlikte sivil imamlar tarafından teşhis edilen kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.

TÜRKİYE'DE İLK

Operasyon kapsamında itirafçı olan 60 kişinin gözaltına alınan mahrem imamların yüzde 82'sini oluşturduğu, bu oranda itirafçı sayısının ise FETÖ soruşturmalarında bir ilk olduğu öğrenildi. Aralarında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde görevli bir profesöründe bulunduğu itirafçılar, askerlere mahrem imam yapılmadan önce diğer mahrem imam adaylarıyla birlikte kampa alındıklarını, örgütsel bağlılıklarının üst düzey yöneticiler tarafından gizlilik ve ketumiyet konusunda değerlendirildikten sonra sınava tabi tutulduklarını söyledi.

OPERASYON İÇİNDE OPERASYON

İtirafçılardan biri, sorgusunda FETÖ'nün Jandarma yapılanmasında "Müdür" pozisyonunda olan bir kişinin halen aktif olarak görev yaptığını anlattı. Bunun üzerine Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle İhsan kod adlı A.D. isimli örgüt yöneticisinin evine gece yarısı operasyon düzenledi. Matematik öğretmenliğinden ihraç olan, aynı zamanda da FETÖ üyeliğinden aranan zanlının Jandarma'nın Ankara yapılanmasında Müdür pozisyonunda aktif olarak görev yaptığı belirlendi. Gaygubet yaparak dışarıya hiç çıkmayan zanlının evinde ele geçirilen dijital materyaller üzerinden inceleme başlatıldı.



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