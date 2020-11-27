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Son dakika haberler: Başkanı görevden uzaklaştırıldı

'Zimmet' ve 'irtikap' suçlarından gözaltına alındıktan sonra tutuklanan eski ’li Başkanı geçici tedbir kararı olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırıldı. İşte merak edilen detaylar...

Giriş Tarihi: 27.11.2020 15:25 Son Güncelleme: 27.11.2020 15:52 ABONE OL
Son dakika haberler: İzmir Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, tutuklu İzmir Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un geçici tedbir kararı olarak görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Serdar Aksoy hakkında Bakanlığın Mülkiye Başmüfettişlerince yürütülen soruşturmalar ile Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca "zimmet suçu" kapsamında yürütülen soruşturmanın devam ettiği hatırlatıldı.


Fotoğrafta: Tutuklanan eski Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy

Aksoy'un bu dosya kapsamında Menemen Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla tutuklandığı ifade edilen açıklamada, bu nedenle Anayasanın 127'nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 5389 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi gereğince Aksoy'un geçici tedbir kararı olarak Bakanlıkça görevden uzaklaştırıldığı duyuruldu.

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Son dakika haberler: İzmir Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy görevden uzaklaştırıldı
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