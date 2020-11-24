Son dakika: CHP'li Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy tutuklandı
Son dakika haberi: Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve aralarında 2 başkan yardımcısının bulunduğu 10 kişi hakimlikteki sorgusu ardından tutuklandı. Tutuklanan isimler: Başkan Serdar Aksoy, Kenan Yaşatürk, Mehmet Cin, Teoman Tuna, Gazi Koştum, Mustafa İlhan, Nagihan Karaca, Tarkan Fikret Çalık, Gamze Yıldız, Gökhan Uzun ve Mustafa Çama.
Giriş Tarihi: 24.11.2020 11:43Son Güncelleme: 24.11.2020 11:56ABONE OL
Son dakika haberi: Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve aralarında 2 başkan yardımcısının bulunduğu 10 kişi hakimlikteki sorgusu ardından tutuklandı.
Tutuklanan isimler: Başkan Serdar Aksoy, Kenan Yaşatürk, Mehmet Cin, Teoman Tuna, Gazi Koştum, Mustafa İlhan, Nagihan Karaca, Tarkan Fikret Çalık, Gamze Yıldız, Gökhan Uzun ve Mustafa Çama.