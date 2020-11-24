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Son dakika: CHP'li Menemen Belediye Başkanı tutuklandı

Son dakika haberi: Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı ve aralarında 2 başkan yardımcısının bulunduğu 10 kişi hakimlikteki sorgusu ardından tutuklandı. Tutuklanan isimler: Başkan Serdar Aksoy, Kenan Yaşatürk, Mehmet Cin, Teoman Tuna, Gazi Koştum, Mustafa İlhan, Nagihan Karaca, Tarkan Fikret Çalık, Gamze Yıldız, Gökhan Uzun ve Mustafa Çama.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Giriş Tarihi: 24.11.2020 11:43 Son Güncelleme: 24.11.2020 11:56 ABONE OL
Son dakika: CHP'li Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy tutuklandı
Son dakika haberi: Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve aralarında 2 başkan yardımcısının bulunduğu 10 kişi hakimlikteki sorgusu ardından tutuklandı.

Tutuklanan isimler: Başkan Serdar Aksoy, Kenan Yaşatürk, Mehmet Cin, Teoman Tuna, Gazi Koştum, Mustafa İlhan, Nagihan Karaca, Tarkan Fikret Çalık, Gamze Yıldız, Gökhan Uzun ve Mustafa Çama.


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Son dakika: CHP'li Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy tutuklandı
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