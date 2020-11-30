Son dakika haberler: FETÖ’nün Suikast Timi ‘yağma’ suçundan hakim karşısında

Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen suikast timindeki 1'i firari 37 hükümlü, 'nitelikli yağma' suçundan bugün 3. kez hakim karşısına çıktı. İki sanık Muğla cezaevinden, diğer sanıklar ise İstanbul başta olmak üzere farklı 19 ilde bulundukları cezaevlerinden (SEBGİS) kanalıyla duruşmaya katılıyor. Bazı sanıkların bir önceki duruşmada savunma için ek süre talebinde bulunmaları, yargılamaya herhangi bir katkı sağlamayacağı gerekçesiyle mahkeme tarafından reddedildi.15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan aralarında eski bir Tuğgeneral'in de bulunduğu 37 sanık 'Cumhurbaşkanına suikast girişimi' davasında çoğu 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklar hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı 2019 yılında yeni bir iddianame hazırlayarak haklarında 'Nitelikli yağma' suçundan yargılanmalarını istedi.

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KORONAVİRÜS NEDENİYLE ERTELENMİŞTİ



Haziran ayında görülen davanın ikinci duruşması koronavirüs nedeniyle ertelenmişti. Mahkeme heyeti verdiği ara kararda bazı sanıkların savunma için ek süre talebi değerlendirilmişti. Ara kararda, mağdur polis memurlarının Cumhurbaşkanlığı koruma polisi olmaları nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'na davanın ihbar edilmesi, 4 sanığın savunmalarının yeniden alınmasını ve mağdur polis memurlarının katılan sıfatıyla mahkemeye katılımının kabulüne karar verdi. Ayrıca sanıkların Ses ve Görüntü Sistemi (SEGBİS) ile duruşmalara katılımları kararlaştırıldı.



SİLAH, TELSİZ VE KİMLİKLERİNE EL KOYDULAR



İddianamede, derdest edilen polis memurlarının ifadelerine göre; silah, telsiz, kimlik gibi eşyaları sanıklar tarafından zorla alınarak 'Nitelikli yağma' suçu işledikleri, yağma suçunun, gece vakti, müştekilerin görev yaptıkları iş mahallinde silahlı ve birden fazla kişiyle işlendiği için TCK'nın 149/1 maddesinde düzenlenen nitelikli halleri oluşturduğu yer aldı. Ayrıca, sanıklar hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmaması gerektiği kanaatine varıldığına da yer verildi. SON DAKİKA HABERİ... FETÖ'nün MİT TIR'ları köstebeği o isim çıktı!

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