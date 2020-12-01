FETÖ'nün suikast timi 'nitelikli yağmadan' yargı önünde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen suikast timindeki 1'i firari 37 hükümlü, 'nitelikli yağma' suçundan bugün Muğla Adliyesi'nde 4. kez hakim karşısına çıktı.

15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan aralarında eski bir Tuğgeneral'in de bulunduğu 37 sanık 'Cumhurbaşkanına suikast girişimi' davasında çoğu 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklar hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı 2019 yılında yeni bir iddianame hazırlayarak şüphelilerin 'Nitelikli yağma' suçundan yargılanmalarını istedi.

Davanın 4. duruşması, Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görüldü. Sanıkların savunmalarının ardından mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı zincirleme suç hükümlerinin "yağma" suçu bakımından uygulanamayacağı vurgulayarak, sanıkların atılı suçtan mağdur sayısınca cezalandırılmaları gerektiğini talep etti. Cumhuriyet Savcısı bu doğrultuda Zekeriya Kuzu'nun 15 kez, diğer 35 sanığın da 18'er kez 'nitelikli yağma' suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti halen kaçak durumda bulunan Burkay Karatepe'nin dosyasının ayrılmasına karar vererek duruşmayı 31 Mayıs 2021 tarihine erteledi.