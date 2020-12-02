Son dakika: 'Garson' deşifre etti FETÖ ağı çöktü!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 15 Temmuz'dan sonra görevden ihraç edilen 44 eski polis memurunun örgütün sözde mahrem imamlarıyla irtibatlı olduğu tespit edildi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından İzmir merkezli 6 ilde belirlenen adreslere düzenlenen eşzamanlı operasyonlarda, şüpheliler gözaltına alındı.



GARSON DEŞİFRE ETTİ



Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürerken, operasyonun detayları da ortaya çıktı. Yakaladıktan sonra gizli tanık olan 'Garson' kod adlı kişiden ele geçirilen SD kartta bulunan 22 bin 885 doküman ile birçok dosya tek tek incelendi. SD kartta yer alan dosyalar arasında emniyet yapılanmasının detaylarının da açıkça belirtildiği görüldü.



DÜĞMEYE BASILDI



Emniyette görev yapanların, örgüte üye olup olmadıklarıyla ilgili pek çok bilginin de incelenen kartta olduğu ortaya çıktı. Karttaki bilgilerin yanı sıra HTS kayıtlarının da incelenmesinin ardından operasyon için düğmeye basıldı ve şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında FETÖ operasyonlarında tutuklanan Bingöl eski Emniyet Müdürü Ercan Taştekin'in oğlunun da bulunduğu bildirildi.

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