Son dakika haberi: Sokağa çıkma yasağı saatleri: İçişleri Bakanlığı genelgesinde seyahat yasağı ve yemek uyarısı dikkat çekti!

Son dakika haberi… Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri kapsamında Cumhurbaşkanlığı kabinesi tarafından alınan yeni tedbir kararları uygulanmaya bugün itibarıyla hayata geçti. Bu kapsamda Başkan Erdoğan'ın dün işaret ettiği İçişleri Bakanlığının son dakika genelgesi de yayınlanarak tüm illerde valiliklere gönderildi. Genelge'den edinilen son dakika bilgisine göre göre Türkiye genelinde hafta içi ve hafta sonu olmak üzere uygulanacak olan yeni koronavirüs tedbirleri ile ilgili olarak seyahat yasağını kapsayan kritik bir madde bulunuyor.