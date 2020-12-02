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Son dakika: Kırmızı bültenle aranan 'lı 'da yakalandı!

Son dakika haberi: Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 'lı terörist, 'nın Ceylanpınar ilçesinde yakalandı.

AA
Giriş Tarihi: 2.12.2020 14:30 Son Güncelleme: 2.12.2020 14:33 ABONE OL
Son dakika: Kırmızı bültenle aranan PKK'lı Şanlıurfa'da yakalandı!
Son dakika haberi: Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yakalandı.


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Son dakika: Kırmızı bültenle aranan PKK'lı Şanlıurfa'da yakalandı!
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