Son dakika: Kırmızı bültenle aranan PKK'lı Şanlıurfa'da yakalandı!

Son dakika haberi: Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yakalandı. Son dakika haberi: Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yakalandı. Ayrıntılar Geliyor... Son dakika: YPG/PKK’nın sözde tabur komutanı Zinarin kod adlı Narin Oso adım adım izlendi havadan imha edildi Son dakika haberi... PKK'nın 20 yıllık arşivi ele geçirildi! PKK’ya 8 bin askerle Sincar kuşatması Son dakika: PKK'yı Sincar'dan çıkarma operasyonu! Irak ordusu o bölgeye konuşlandı