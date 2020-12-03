Son dakika haberi: Nefes kesen operasyon: 50 suikast silahı ele geçirildi

KALEM GÖRÜNÜMLÜ SUİKAST TABANCALARI NEDEN ÖNEMLİ?

Ele geçirilen suikast tabancaları, kalem görünümlü olduğu için kolayca saklanabiliyor. Arama noktalarından dikkat çekmeden geçiyor. Mermi ateşlendikten sonra boş kovanı diğer tabancalar gibi dışarıya atmadığı için olay yerinde delil bırakmıyor.

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