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Son dakika haberi: Nefes kesen operasyon: 50 silahı ele geçirildi

Son dakika haberi: ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri aldıkları ihbar sonrası harekete geçti. Operasyonda, bir otomobilin bagajında 50 adet silahı ele geçirildi. Kale görünümlü suikast silahlarını piyasaya sürmeye çalışan 2 kişi gözaltına alındı. İşte son dakika haberin ayrıntıları...

DHA
Giriş Tarihi: 3.12.2020 15:45 Son Güncelleme: 3.12.2020 15:48 ABONE OL
Son dakika haberi: Nefes kesen operasyon: 50 suikast silahı ele geçirildi

Denizli'de jandarma ekiplerinin durdurduğu otomobilin bagajında yapılan aramada 50 adet kalem görünümlü suikast silahı ele geçirildi. Otomobildeki iki kişi gözaltına alındı.

Denizli’de 50 adet kalem suikast silahı yakalandı... Operasyon anı kamerada | Video

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, aldığı ihbar üzerine düzenledikleri operasyonda 50 adet kalem görünümlü suikast silahını piyasaya sürmeye çalışan 2 kişiyi gözaltına aldı.

BAŞKA İLLERDEN GETİRİLİP DENİZLİ'DE PİYASAYA SÜRÜLECEKTİ

KOM ekipleri, 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından suikast tabancalarının başka illerden getirileceği ve Denizli'de dağıtılacağının ihbarını aldı. Bunun üzerine KOM ekipleri, dün akşam saatlerinde Tavas ilçesi Muğla Kavşağı'nda operasyon düzenledi.

50 ADET KALEM GÖRÜNÜMLÜ SUİKAST SİLAHI

Karayolunu trafiğe kapatan polis, içinde 2 kişinin bulunduğu otomobilde yaptığı aramada, çanta içinde 50 adet kalem görünümlü suikast tabancası ile 175 adet 7.65 milimetre çapında mermi ele geçirdi. Otomobili kullanan M.A.Ç. ile yanındaki kadın N.O. gözaltına alındı. İki şüphelinin polisteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkartılacağı bildirildi.

KALEM GÖRÜNÜMLÜ SUİKAST TABANCALARI NEDEN ÖNEMLİ?

Ele geçirilen suikast tabancaları, kalem görünümlü olduğu için kolayca saklanabiliyor. Arama noktalarından dikkat çekmeden geçiyor. Mermi ateşlendikten sonra boş kovanı diğer tabancalar gibi dışarıya atmadığı için olay yerinde delil bırakmıyor.

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Son dakika haberi: Nefes kesen operasyon: 50 suikast silahı ele geçirildi
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