FETÖ’cü Enes Kanter'den yeni skandallar!

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri Fetullah Gülen'in manevi oğlu olarak bilinen Enes Kanter yine haddini aştı. Yunanistan medyasında geniş yer bulan açıklamalar yaptı. Kanter, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki meşru sondaj çalışmalarını hedef alan açıklamalarında Türkiye'yi karalayıcı ifadelerde bulundu.

KANTER "ERDOĞAN DURDURULMALI" DEDİ

FETÖ'cü Kanter, Türkiye'ye karşı Yunanistan'ı savunduğu açıklamasında Türkiye'nin Yunanistan'ın sahasında sondaj araştırması yaptığını ifade etti. Kanter verdiği demeçte "Yunanistan'ın ve komşu ülkelerin hava sahasına, deniz bölgesine saygı duymadığına inanıyorum. Türk hükümeti, yaz boyunca Akdeniz'de, Yunan yetki alanındaki bölgelerde gaz ve petrol yataklarını araştırdı. Erdoğan hükümetinin Yunanistan ve Kıbrıs'a yönelik saldırısına tanık olduk. Erdoğan durdurulmalı" dedi.

AYASOFYA'NIN CAMİ OLMASI SAYGISIZLIKMIŞ!

FETÖ'cü Kanter, "Erdoğan, Uluslararası hukuka ve insan haklarına saygı göstermez. 3-4 ay önce Ayasofya'yı camiye çevirenin kendisi olduğunu düşünüyorum. Bu, diğer dinlere ve diğer kültürlere karşı tam bir saygı eksikliğini gösterir" dedi.

FETÖ'CÜLERE SAHİP ÇIKAN YUNANİSTAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

FETÖ'cü Kanter, ayrıca Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarına Yunanistan hükümetinin sahip çıkmasına değinerek teşekkür etti. Kanter, "Tüm Yunanlılara ve Yunan hükümetine mesajım büyük bir teşekkürdür. Ülkenizde işkence gören tüm Türk mültecileri kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ülkemde şu anda konuşma ve ifade özgürlüğü yok. Demokratik değerlere ve insan haklarına saygı yoktur. Babam Türkiye'de öğretmendi, kovuldu ve hapsedildi. Kız kardeşim altı yıl tıp okudu ve iş bulamıyor. Küçük kardeşim basketbol oynuyor ve takım bulamıyor" ifadelerini kullandı.