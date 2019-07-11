Darbe başarısız olunca Skorsky ile Yunanistan'a kaçtılar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ihanet girişimi sırasında aktif rol oynayan, sivillerin ölümüne ve yaralanmasına neden olan darbecilerden bazıları, başarısız olduklarını anlayınca yurt dışına kaçtı.

Darbe başarısız olunca Sikorsky ile Yunanistan'a kaçtılar

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, I·stanbul Sancaktepe'deki General I·smail Hakkı Tunaboylu Kıs¸lası'ndaki 4. Kara Havacılık Alay Komutanlıgˆında görevli olan ve 16 Temmuz 2016 sabahı, darbe giris¸iminin bas¸arısız oldugˆunun anlas¸ılması üzerine 11308 kuyruk numaralı S-70 helikopteriyle Yunanistan'a kaçan Binbaşı pilotlar Ahmet Güzel ve Gençay Böyük, Yüzbaşı pilotlar Abdullah Yetik, Ferudun Çoban, Ugˆur Uçan ve Süleyman Özkaynakçı, Astsubay teknisyenler Bilal Kurugül ve Mesut Fırat firar eden darbeciler arasında yer aldı.

I·stanbul genelindeki askeri birimlerde darbeci askerler tarafından bazı toplantılar gerçekles¸tirilirken, 4. Kara Havacılık Alay Komutanlıgˆında da alay komutanının onayı alınmadan alay komutan yardımcısı Albay Ali Aktürk, bölük komutanı Yüzbas¸ı Abdullah Yetik ve tabur komutanı Davut Uçum tarafından 15 Temmuz gününe ait nöbet listelerinde yapılan gayri resmi degˆis¸ikliklerle nöbetler 15 günlük yazıldı.

Alaydaki planlamalar rutin uygulamaya göre esasen haftanın ilk günü gerçekles¸tirilirken, Pilot Albay Ali Aktürk, 15 Temmuz'un 3-4 gün öncesinde Yarbay Davut Uçum'a, birkaç gün sonra özel bir operasyon yapılacagˆını söyleyerek bunu kimseyle paylas¸mamasını istedi.

Albay Ali Aktürk, Yarbay Davut Uçum ve Yüzbas¸ı Abdullah Yetik, hafta içi sürekli Yarbay Talip Güler'in ve Abdullah Yetik'in makam odalarında toplantılar yaptı, konus¸ulanları kimsenin duymaması için toplantı bitimine kadar müziğin sesini açtı.

Talip Güler, Ahmet Güzel ve Abdullah Yetik, 15 Temmuz'da saat 18.30 - 19.00 arasında kıs¸la yakınında bulunan bir alışveriş merkezine, Yunanistan'a firar eden digˆer sanıklar Binbas¸ı Gençay Böyük, Yüzbas¸ılar Ugˆur Uçan ve Süleyman Özkaynak ile bir araya geldi. Görüs¸me yaptıkları sırada Davut Uçum'un Abdullah Yetik'i araması üzerine bu altı kişi, yan alay olan 23. Motorlu Piyade Alayı nizamiyesinden giris¸ yaparak 4. Kara Havacılık Alayı'na geçti.

Hazırlık aşamalarından sonra Davut Uçum, darbe girişiminin yaşandığı akşam saat 21.20 sıralarında, 4 adet Sikorsky, bir de UH-1 tipi helikopterin uçus¸a hazırlanması talimatını verdi. Sikorksy helikopterler Ahmet Göçer, Rifat Çelik, Mesut Fırat, Ugˆur Battal ve Mahmut Küçüközer, UH-1 tipi helikopter de Ahmet Göçer, Bilal Kurugül ve Mahmut Küçüközer tarafından uçus¸a hazırlandı.

Sikorsky helikopter saat 21.35, 21.39, 21.45 ve 21.50'de pes¸ pes¸e havalanırken, UH-1 de saat 24.00 sıralarında kalktı.

DARBE KALKIŞMASINDA AKTİF ROL OYNADILAR

4. Kara Havacılık Alay Komutanlıgˆında görev yapan s¸üpheliler, darbe kalkıs¸masında aktif rol oynadı. Alay komutanlıgˆından havalanan bir helikopter Cumhurbas¸kanına suikast için giden timleri tas¸ı, digˆer 4 helikopter I·stanbul'da is¸gal edilmesine karar verilen kritik noktalara teçhizatlı personel nakillerinde kullanıldı.

Ayrıca alay pistine inen Cougar tipi helikopterler, sabaha kadar birçok kez inis¸ kalkıs¸ yaptı. Darbe kalkıs¸ması faaliyetlerinde bulunmak için Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlıgˆı'ndan geldikleri anlas¸ılan MAK timlerinin sevkini sagˆladı. Bu helikopterlerin inis¸ ve kalkıs¸larında 4. Kara Havacılık Alayı'nda nöbetçi olan personel tarafından müdahalede bulunulmadı veya alay komutanına bilgi verilmedi.

Alay pistinden peş peşe uçurulan helikopterlerden 11306 kuyruk numaralı Sikorsky helikopterde Ahmet Güzel 1. pilot, Gençay Böyük 2. pilot ve ve Rifat Çelik teknisyen olarak görev aldı. ?Bu helikopterle Harp Akademilerinden 4 askeri personel (Albay Murat Divril, Binbas¸ı Ümit Keser, Yüzbas¸ı Yusuf Bakar ve Selim I·stanbul) alınarak aprona götürüldü.

Tekrar havalanan araç, saat 23.30 sıralarında 66. Mekanize Tugay Komutanlıgˆına inis¸ yaptı. Silahlı ve teçhizatlı 7 Harp Akademisi ögˆrencisi ve 15 astsubay ögˆrenciden olus¸an timi alan helikopter, bu timi, Vatan Caddesi'ndeki I·stanbul Emniyet Müdürlügˆü'ne, buranın ele geçirilmesi ve kontrol altına alınması için görevlendirilen askeri birligˆe takviye amacıyla götürdü. I·nis¸ için uygun bir alan aradıkları sırada helikopterden açılan ates¸ sonucunda Mehmet Güder isimli vatandas¸ s¸ehit oldu, müs¸teki Ali Kara ise yaralandı.

Bir süre sonra yeniden tugay komutanlıgˆına geri dönen helikopter, saat 04.00 sıralarında 11306 kuyruk numaralı helikopterin mürettebatıyla birlikte Harp Akademilerine gitti. 17 kurmay ögˆrenci subayı alarak darbe giris¸imi kapsamında kontrol altına alınmak istenen Dogˆan Medya Center binasına götüren helikopter, emniyet güçlerinin silahla kars¸ılık vermesi üzerine inis¸ yapamadı. Helikoptere açılan ates¸ sırasında Yüzbas¸ı Vural Dizdaroğlu ve Yüzbas¸ı Mehmet Kocatepe yaralandı. Bölgeye inis¸ yapamayan helikopter Topkule Kıs¸lası'na geri döndü.

ŞİLE ORMANINDAN YUNANİSTAN'A 8 ASKER KAÇTI, 4 ASKER YAKALANDI

Darbe kalkışması kapsamında, 4. Kara Havacılık Alayı'ndan diğer helikopterlerle birlikte saat 21.40 sıralarında havalanan 11308 kuyruk numaralı Sikorsky'de ise, Yüzbaşı Abdullah Yetik 1. pilot, Yüzbaşı Süleyman Özkaynakçı 2. pilot ve Astsubay Mesut Fırat ise teknisyen olarak görev yaptı.

Öncelikle Yes¸ilköy Askeri Havalimanı apronuna inis¸ yapan ve darbe kalkıs¸ması kapsamında görev için hazır bekletilen helikopter, kalkışmaya müdahale eden emniyet güçlerinin ve tepki gösteren vatandas¸ların gelmesi, çatıs¸maların bas¸laması üzerine saat 02.00 sıralarında tekrar havalanarak 66. Mekanize Tugay Komutanlıgˆı'na indi. Askerler saat 03.33'de harekat merkezinden sorumlu Yarbay Bayram Bekdemir ile görüs¸tü. Alaydan havalanan 4. Kara Havacılık Alayına ait 2 Sikorsky ve bir UH-1 de tugay komutanlığına iniş yaptı.

Saat 04.30 sıralarında 66. Mekanize Tugayı'nda emniyet güçlerinin müdahalesi sonrasında çatıs¸malar çıktı. Helikopterlerdeki 12 personel, saat 04.50 sıralarında binadan çıkarak 11308 kuyruk numaralı Sikorsky helikoptere bindi. Abdullah Yetik ve Ahmet Güzel'in kullandığı helikopter, S¸ile'de ormanlık bir alana inis¸ yaptı. Burada birkaç saat bekleyen askerler, Yunanistan'a kaçmaya karar verdi. Sanıklar Ahmet Güzel, Gençay Böyük, Süleyman Özkaynakçı, Mesut Fırat, Ugˆur Uçan, Ferudun Çoban, Abdullah Yetik ve Bilal Kurugül, diğer sanıklar Rifat Çelik, Mehmet Güngör, Fatih Mandacı ve Halil Can Akbaş'ı ormanlık alanda bırakarak, 11308 kuyruk numaralı Skorsky ile Yunanistan'a kaçtı.

Cumhurbaşkanına suikast girişiminde bulunmak için Muğla'ya hareket eden 14306 kuyruk numaralı Sikorsky helikopterde bulunan personel, Mugˆla'nın Marmaris ilçesinde yakalandı. 11070, 11306 ve 11308 kuyruk numaralı 3 adet Sikorsky ile 11309 kuyruk numaralı UH-1'de bulunan askerler ise, darbe kalkıs¸ması kapsamında I·stanbul'da çes¸itli faaliyetlerde bulunduktan sonra Yes¸ilköy askeri havalimanı apronunda bulus¸tu. Emniyet güçlerinin buraya operasyon yapması sonrasında 4 helikopter buradan havalanarak 66. Mekanize Tugay Komutanlıgˆına indi.

ALAY KOMUTANINA YANLIŞ BİLGİ VERDİLER

Nöbetçi amir olan Yarbay Davut Uçum, uçus¸ yetkisi olmadıgˆı halde ve alay komutanının bilgisi olmaksızın uçus¸a çıktı. Helikopterin havalanmasından sonra emir komutayı Yarbay Talip Güler devraldı. 5 helikopter alaydan havalandığı sırada, alay vardiya nöbetçi subayı olan Tegˆmen Hüseyin Pehlivan, alay komutanını 23.00 - 24.00 saatleri arasında bir kez cep telefonu ile aradı ve "Kıs¸la üzerinden helikopterlerin geçtigˆini ancak bu helikopterlerin 4. Kara Havacılık Alayı'ndan kalkmadıgˆını" söyledi.

Darbe kalkıs¸masını planlayanlar tarafından hazırlanan sözde "Sıkıyönetim Direktifi" isimli mesaj, 4. Kara Havacılık Alay Komutanlıgˆı'na saat 23.10 sıralarında gönderildi. Santral görevlisi Astsubay I·smail Yılmaz bu mesajı alarak Yarbay Talip Güler'e götürdü. Güler, alay komutanı olan Ali Rıza S¸ener'i telefonla arayarak mesajdan bahsetti ve "Gelirseniz siz de olaya dahil olursunuz, siz bilirsiniz, emre riayet edecegˆiz aksi taktirde suç is¸lemis¸ oluruz ve yargılanırız" s¸eklinde sözler söyledi. Bunun üzerine alay komutanı S¸ener kıs¸laya gitmedi.

Saat 23.15 sıralarında tam teçhizatlı 20-24 kis¸ilik Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timi, 23. Motorlu Piyade Alayı ile 4. Kara Havacılık Alayının kesis¸tigˆi noktadan, 4. Kara Havacılık Alayı'na giris¸ yaptı ve helikopter pistine geçti. Yarbay Talip Güler, timdeki kis¸ilerle görüs¸tü, sonrasında da hava kuvvetlerine ait 3 adet Cougar tipi helikopter alaya inis¸ yaptı. Helikopter, MAK timini alarak havalandı.

İŞ MERKEZİ ÇATISINDA ÇATIŞMA

Yunanistan'a götürülen helikopterle, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi, bazı sivil s¸ahısların Digitürk ve TRT yayınlarının kesilmesini sagˆlamak için Ümraniye'den alındıkları, 2 rütbeli subay ve Hava Harp Okulu Ögˆrencilerinden olus¸an 16 kis¸ilik TİM ile birlikte Digitürk ve TRT binalarına ulas¸ılmaya çalışıldığı, trafigˆin yogˆunlas¸tıgˆı ve vatandas¸ların sokaklara çıkmaya bas¸laması nedeniyle hareket kabiliyetinin yitirildiği, Albay Hamdi Acar'ın komutası altında bulunan askeri birlikle irtibat kurulduktan sonra yakınlarda bulunan bir is¸ yerinin çatısına çıktıkları, is¸ merkezinin bulundugˆu binanın çatısından güvenlik güçlerinin ve toplanan sivil vatandas¸ların üzerine uzun namlulu silahlarla ates¸ edildigˆi, açılan ates¸ sonucu bölgede bulunan 2 sivil vatandas¸ın yaralandığı ve emniyet güçlerinin silahla kars¸ılık vermesi üzerine şahısların helikopterle is¸ yeri çatısından havalanarak ayrıldığı tespit edildi.

Buradan havalanan helikopter, daha önceden planlaması yapıldıgˆı gibi Ulus'taki TRT binasının yanındaki helikopter pistine gitti. Burada Niyazi Akalın, Harun S¸ahin ve Seyfullah Genç isimli s¸ahıslar helikopterden inerek bina içerisine girdi ve TRT'de hazır bulunan asker s¸ahıslara katıldı. Helikopter yeniden havalanarak teknik ve digˆer askeri personeli Bes¸iktas¸ Vodafone Arena stadına bıraktı. Buraya bırakılan teknik personel yayınlarını kesmek üzere Digitürk'e götürüldü ve helikopter Tugay Komutanlıgˆına geri döndü.

EMNİYET GÜÇLERİNİN VURDUĞU HELİKOPTER

Darbe giris¸iminin gerçekles¸tigˆi 15 Temmuz'da, saat 21.50 sıralarında alaydan havalanan 11309 kuyruk numaralı Sikorsky helikopterde ise 1. pilot olarak Yüzbaşılar Ferudun Çoban ve Halil Can Akbaş ile teknisyen Mehmet Güngör yer aldı.

Helikopter Yes¸ilköy askeri havalimanı apronuna inis¸ yaptıktan yarım saat kadar sonra gelen talimatla tekrar havalanarak Kuleli Askeri Lisesi'ne götürüldü. Buradan bir yarbay ve iki yüzbas¸ı rütbeli personeli alarak havalanan ve tekrar Yes¸ilköy'deki aprona iniş yapan helikopterdekiler, apronda Hava Kuvvetleri'nden gelen yüksek rütbeli subaylarla görüs¸tü.

Vatan Caddesi'nde bulunan emniyet müdürlügˆü yerles¸kesini kontrol altına almaya çalıs¸an askeri birligˆi takviye etmelerine ilis¸kin emir üzerine tekrar havalanarak I·stanbul I·l Emniyet Müdürlügˆünün bulundugˆu Vatan Caddesi'ne gelen sanıklar, helikopterle bina etrafında birkaç tur atarak inis¸ yapmaya çalıs¸tı ancak emniyet güçleri tarafından ates¸ açılması üzerine araçları isabet aldı. İsabet alan helikopter saat 01.30 sıralarında olay yerinden ayrılarak Yes¸ilköy apronuna geri döndü. Emniyet güçlerinin aprona müdahalede bulunmaları üzerine digˆer helikopterlerle birlikte havalanarak öncelikle 47. Motorlu Piyade Alayına inis¸ yaptı, yanlıs¸ bölgeye inildiği fark edilerek tekrar havalandı ve darbe giris¸imine is¸tirak eden digˆer helikopterlerin de bulundugˆu 66. Mekanize Tugayına inis¸ yapıldı.

Adı geçen sanıklar, orada da çatışma çıkması üzerine diğer helikopterlerdeki personelle birlikte saat 04.50 sıralarında binadan çıkarak Yunanistan'a götürülen 11308 kuyruk numaralı helikoptere binip havalandı.

APRONDA BEKLETİLEN UH-1

Darbe girişiminde alaydan aynı zaman diliminde havalanan helikopterlerden biri olan 11070 kuyruk numaralı UH-1 tipi helikopterde ise, 1. pilot olarak Yüzbaşı Ugˆur Uçan, 2. pilot olarak Yüzbaşı Fatih Mandacı ve uçus¸ teknisyeni olarak da Astsubay Bilal Kurugül yer aldı.

Bu helikopter de havalandıktan sonra diğer hava araçları gibi Yes¸ilköy Havalimanı Askeri aprona inis¸ yaptı ve

bir kısım helikopterlerin mürettebatı ile birlikte belirlenen bölgelere gönderildi. Bu helikopterler ile rütbeli personeller I·stanbul genelindeki önceden tespit edilen bölgelere intikal ettirildi ancak UH-1 tipi helikopter, yapılacak görevlendirmelere göre havalanmak üzere hazır s¸ekilde apronda bekletildi.

Bir süre sonra emniyet güçlerinin bölgeye gelmesi ve müdahalede bulunması üzerine aralarında 11070 kuyruk numaralı helikopterin de bulundugˆu tüm helikopterler, aprondan havalanarak 66. Mekanize Tugayına inis¸ yaptı.

FİRARİ SANIKLARIN FAALİYETLERİ

Yüzbaşı pilotlar Abdullah Yetik, Ferudun Çoban, Ugˆur Uçan ve Süleyman Özkaynakçı, Astsubay teknisyenler Bilal Kurugül ve Mesut Fırat) darbe girişimine katılan ve başarılı olamayınca Yunanistan'a kaçan firari şüpheliler, darbe girişimi faaliyeti sırasındaki eylemleri dava dosyalarında yer aldı.

Buna göre, Binbaşı pilot Ahmet Güzel, 3. Kolordu Komutanı emir subayıyken 4. Kara Havacılık Alay Komutanlıgˆı'na bölük komutanı olarak atandı, ancak alayda 15 Temmuz itibariyle yeni görevine henüz bas¸lamadı. Görev ve yetkisi olmaması, alaydaki görevine bas¸lamasına ragˆmen 11306 kuyruk numaralı Sikorsky helikopterin birinci pilotu olarak uçuşa katıldı. Helikopterle öncelikle Yes¸ilköy askeri havalimanı apronuna, burada bir süre bekledikten sonra tekrar havalanarak saat 22.00 sıralarında da Harp Akademilerine inis¸ yaptı. Buradan 4 askeri personeli alarak aprona döndü. Saat 23.30 sıralarında yeniden havalanan helikopter 66. Mekanize Tugay Komutanlıgˆı'na inis¸ yaptı.

Bu as¸amadan sonra Güzel, aynı helikopterle darbe kalkıs¸ması kapsamında ele geçirilmek ve kontrol altına alınmak istenilen I·stanbul Emniyet Müdürlügˆü yerles¸kesi ile Dogˆan Medya Center binasına takviye güç olarak askeri timleri intikal ettirdi. Güzel'in birinci pilot olarak uçus¸a katıldıgˆı helikopterden, Vatan Caddesi'nde bulunan kalabalıgˆın üzerine ates¸ açılması sonucu bir vatandas¸ s¸ehit oldu, bir vatandas¸ yaralandı.

66. Mekanize Tugay Komutanlıgˆı'na helikopterle geri dönen Ahmet Güzel, darbe giris¸imine is¸tirak eden 7 askerle birlikte, 11308 kuyruk numaralı Sikorsky helikopterle Yunanistan'a firar etti. Bu ülkede Yunanistan makamlarınca yakalandı.

Pilot Binbaşı Gençay Böyük ise Ankara Gölbaşı Özel Kuvvetler Komutanlıgˆında görevliyken suç tarihi öncesinde kurmaylık egˆitimi için I·stanbul Harp Akademileri Komutanlıgˆına geldi. 15 Temmuz'da saat 18.30 - 19.00 arasında Yüzbas¸ılar Ugˆur Uçan ve Süleyman Özkaynak ile birlikte kıs¸la yakınındaki Metro Garden adlı AVM'de diğer sanıklar Talip Güler, Ahmet Güzel ve Abdullah ?Yetik ile bulus¸tu.

Harp Akademilerinde kursiyer olmasına ve 4. Kara Havacılık Alay Komutanlıgˆı'nda herhangi bir görev ve yetkisi bulunmamasına ragˆmen, sivil kıyafetleriyle birinci pilotluğunu Ahmet Güzel'in yaptığı 11306 kuyruk numaralı Sikorsky helikopterle, aynı eylemleri gerçekleştirip diğer helikopterle de Yunanistan'a firar etti.

Darbe kalkıs¸masının gerçekles¸tigˆi tarihte 4. Kara Havacılık Alayı'nda bölük komutanı olarak görev yapan Pilot Yüzbaşı Abdullah Yetik de, darbe girişimi haftası içerisinde kıs¸lada tabur komutanı Yarbaylar Talip Güler ve Davut Uçum ile Albay Ali Aktürk ile Güler'in makam odasında yapılan toplantılara katıldı.

Yetik, 14 Temmuz'da meydan harekat taburu nöbetçi subayı olarak görevlendirilen Üstegˆmen Can Efe ile görüs¸tü ve bu personelin nöbetini degˆis¸tirerek nöbet görevini Üstegˆmen Mustafa S¸en'e verdi. Nöbet görevi 24 saat esasına göre olmasına ragˆmen Mustafa S¸en saat 17.00'den sonra çıkıp gidebilecegˆini, nöbeti alay vardiya nöbetçisi Tegˆmen Hüseyin Pehlivan'a devretmesi gerektigˆini söyledi, Pehlivan'ı nöbet değişimiyle alay vardiya subayı olarak görevlendirdi. 15 Temmuz saat 16.00 sıralarında sanıklar Ferit Gök, Fatih Mandacı ve Halil Can Akbaş'a aks¸am uçus¸ olabilecegˆini söyleyerek alayda bulunmaları gerektigˆini iletti.

Saat 20.20 sıralarında alaydan 3 sivil araç, yan alay olan 23. Motorlu Piyade alayına gitti. Öndeki beyaz sivil araçta Abdullah Yetik, Talip Güler, Üsteğmen Salih Kukudasoğlu ve bir astsubay, ikinci cipte ise Yüzbas¸ı Ferudun Çoban ve 3 astsubay yer aldı. Camları filmli siyah renkli 3. araçta kimlerin bulundugˆu tespit edilemedi.

S¸üpheli Abdullah Yetik, 11308 kuyruk numaralı Sikorsky helikopterin 1. pilotu olarak uçus¸a katıldı ve Yunanistan'a kaçana dek benzer eylemlerin içinde yer aldı.

ALAYDA NÖBETİ DEVRALAN ASTSUBAY

Pilot Yüzbaşı Süleyman Özkaynakçı, suç tarihinde I·stanbul Harp Akademileri Komutanlıgˆında kurmay ögˆrenci olarak egˆitim aldı. Diğer sanıklarla bir AVM'de buluşan Özkaynakçı, darbe girişimi gecesi 11308 kuyruk numaralı Sikorsky marka helikopterin 2. pilotu olarak uçus¸a katıldı ve Yunanistan'a kaçana kadar diğer firari sanıklarla aynı eylemlerde bulundu.

Firari Astsubay Mesut Fırat'ın ise, darbe girişimi tarihinde, 4. Kara Havacılık Birlik Bakım ve Bakım Taburu nöbetçi astsubayı olarak görev yapan Astsubay Halil S¸imşek'ten ısrarla nöbet değişimi istedi ve bu şekilde nöbeti devraldı. Görevi ve yetkisi olmadıgˆı halde 11308 kuyruk numaralı Sikorsky helikopterin teknisyeni olarak uçus¸a katılan Fırat da, diğer sanıklar gibi eylemlere katılarak en sonunda Yunanistan'a kaçtı.

Darbe girişimi gecesinde 4. Kara Havacılık Alayı'nda Arama Kurtarma Bekleme nöbetçi subayı olarak görev yapan Yüzbaşı Pilot Ferudun Çoban da, görevi ve yetkisi olmadıgˆı halde 11309 kuyruk numaralı Sikorsky helikopterin 1. pilotu olarak uçus¸a katıldı.

Çoban, öncelikle Yes¸ilköy Askeri Havalimanı apronuna inis¸ yaparak verilen görevler dogˆrultusunda helikopteri Kuleli Askeri Lisesi'ne ve 1. Ordu Komutanlıgˆına götürdü, darbe giris¸imine is¸tirak eden rütbeli subayları alarak bildirilen bölgelere intikallerini sagˆladı. Taşıdığı personelle I·stanbul Emniyet Müdürlügˆünün bulundugˆu Vatan Caddesi'ne gelen Çoban, bina etrafında birkaç tur atarak inis¸ yapmaya çalıs¸tı ancak emniyet güçleri tarafından ates¸ açılması üzerine helikopteri isabet aldı. Çoban'ın yönetiminde tekrar tugaya iniş yapan helikopterdeki personel, Çoban ile birlikte Yunanistan'a götürülen helikoptere intikal ettirildi.

FETÖ'nün darbe girişiminin planlandığı ve gerçekleştiği tarihlerde I·stanbul Harp Akademileri Komutanlıgˆı'nda kurmay ögˆrenci olarak egˆitim alan şüpheli Pilot Yüzbas¸ı Ugˆur Uçan da, 15 Temmuz'da saat 18.30-19.00 saatleri arasında, Yunanistan'a kaçan Binbaşı Gençay Böyük ve Yüzbaşı Süleyman Özkaynakçı ile birlikte kıs¸la yakınlarında bulunan AVM'de firari sanıklar Güler, Güzel ve Yetik ile buluştu.

Görevi ve yetkisi bulunmadıgˆı halde darbe kalkışması kapsamında UH-1 tipi helikopterin birinci pilotu olarak uçus¸a katılan Uçan, helikopteri Yes¸ilköy Askeri Havalimanı apronuna indirdi ve darbe giris¸imi kapsamında yapılacak görevlendirmelere göre apronda hazır olarak bekletti.

Emniyet güçlerinin aprona müdahalesi sonrasında 66.Mekanize Tugay Komutanlıgˆına helikopterle geri dönen Uçan, darbe giris¸imine is¸tirak eden 7 sanıkla birlikte 11308 kuyruk nolu Sikorsky tipi helikopterle Yunanistan'a firar etti.

Aynı helikopterde teknisyen olarak bulunan ve alayda helikopteri uçuşa hazırlayan Astsubay Bilal Kurugül de, firar edenler arasında yer aldı.

YUNANİSTAN'DAN SINIR DIŞI EDİLMELERİ TALEBİ

Darbe girişiminin başarısızlığa uğratılmasının ardından, intikal ettikleri Şile'deki ormanlık alanda 4 askeri bırakan ve Sikorsky ile Yunanistan'a kaçan 8 firari, bu ülkenin Dedeagˆaç Havaalanına 16 Temmuz'da ögˆlene dogˆru ulas¸tı, Yunanistan yetkili makamlarından iltica talebinde bulundu.

Firari sanıklarla ilgili Yunanistan'dan Türkiye'ye sınır dıs¸ı edilmelerine yönelik talepte bulunuldu ve haklarında 20 Temmuz 2016 tarihli kararla "anayasayı ihlal" ile diğer suçlardan yakalama emri çıkarıldı.

I·stanbul 12. Sulh Ceza Hakimligˆi, 30 Ocak 2017 'de yakalama emirlerini güncelledi ve başsavcılık firariler hakkında iade talebini içerir evrak düzenleyerek Adalet Bakanlıgˆı aracılığıyla 15 Ağustos 2016'da, Yunanistan makamlarına iletilmek üzere I·çis¸leri ve Dıs¸is¸leri Bakanlıklarına gönderdi. I·ade talebinde, Yunanistan'a kaçan sanıkların darbe giris¸imine is¸tirak ettikleri, tartıs¸maya açık olmayacak s¸ekilde ortaya konuldu ve darbe giris¸imi sırasında TSK'ya ait helikopterlerle havalanarak I·stanbul'daki önemli noktalara askeri ve lojistik destek sagˆladıkları izah edildi.

8 darbeci asker hakkında 26 Ocak 2017'de de yokluklarında tutuklama kararı çıkarıldı.

FİRARİLERİN İADE TALEBİNE RET

Firariler, Yunanistan'da basına yansıyan ifadelerine göre, "yaralı tas¸ımak amacıyla görev yaptıklarını" beyan etti ancak iade yazısında, "4. Kara Havacılık Alayı'ndan kalkan 5 helikopterin ambulans helikopter olmadıgˆı, tas¸ıma görevi yaptığı, birlik komutanı ve nöbetçi subayın emri olmadan darbe giris¸imi kapsamında havalandıkları" açıklandı.

Yunanistan adli makamlarınca yapılan iade yargılaması sonucunda, Atina Temyiz Mahkemesi, 5 Aralık 2016 tarihli kararıyla Gençay Böyük, Ahmet Güzel ve Bilal Kurugül; 6 Aralık 2016 tarihli kararıyla Süleyman Özkaynakçı, Ferudun Çoban ve Abdullah Yetik; 8 Aralık 2016 tarihli kararıyla da Ugˆur Uçan ve Mesut Fırat hakkındaki iade taleplerinin reddine yönelik hüküm verdi ve karar aleyhine temyize gidildi.

Yapılan temyiz yargılaması sonucunda Yunanistan Yüksek Mahkemesin'ce 8 s¸üpheliye yönelik iade talebinin tekrar reddedildi ve sanıklar sıgˆınma bas¸vuruları konusunda karar verilmek üzere 3 aylık gözetim altına alındı.

Firari sanıklar hakkındaki yeni delil durumuna göre bas¸savcılıkça yeniden iade evrakı hazırlandı ve bakanlık aracılığıyla Yunanistan adli makamlarına gönderildi. 8 sanık hakkında yapılan bu iade talebi de reddedildi.

Helikopterdeki "dost düşman tanıma kodu" cihazı sökülmüş

Yunanistan'a götürülen 11308 kuyruk numaralı Sikorsky helikopter, Yunanistan makamlarından 17 Temmuz 2016 günü teslim alındı, 4. Kara Havacılık Alayı'na getirildi ve gerekli incelemeler yapıldı.

I·ncelemeler sonucunda helikopterin ön burun motor kapagˆı açıldıgˆında, "dost düs¸man tanıma kodu" cihazının montaj yerinden sökülmüs¸ oldugˆu, yuvanın bos¸ oldugˆu, ayrıca helikopter içeresinde bulunan 20 bin ABD doları degˆerindeki gece görüs¸ dürbününün olmadıgˆı yetkili askeri personel tarafından tespit edildi.

YARGILAMA AŞAMASI

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında 4. Kara Havacılık Alay Komutanlıgˆı'ndan helikopterlerle hareket ederek İstanbul çevresinde kalkışmaya katılan ve bir kısmı daha sonra Yunanistan'a kaçan subayların da aralarında bulunduğu 9'u tutuklu, 8'i firari 19 eski havacı asker hakkında İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

İddianamede, tüm sanıkların, "Anayasal düzeni, TBMM'yi ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan da 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Ayrıca Yunanistan'a askeri helikopterle kaçan 8 sanık için de "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile Askeri Ceza Kanunu'na muhalefetten hapis cezaları da istendi.

Yargılama sonucunda, 1 Şubat 2019 tarihli duruşmada mahkeme heyeti, Yunanistan'a kaçan firari 8 sanığın dosyasını ise ayırdı.