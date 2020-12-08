TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun’dan Cumhuriyet Gazetesi'ne yalanlama...

Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi olan Dr. Fatmanur Altun, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklamada bulundu. Altun, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu üyeliğinden maaş almadığını söyledi.

"BÖYLE BİR ÜCRETTEN FERAGAT ETMIŞ OLABİLECEĞİM AKLINIZA HİÇ YATMIYOR DEĞİL Mİ?"

Altun, Cumhuriyet Gazetesi'nin "'Eşim THY'den ücret almıyor' diyen Fahrettin Altun'u faaliyet raporları yalanladı" başlıklı haberine atıfta bulunarak, "Evet, bir ücret var. Aylık 20 bin TL. Ve ben kamu namına o ücretten gönül rızamla feragat ettim. Böyle bir ücretten feragat etmiş olabileceğim aklınıza hiç yatmıyor değil mi? İBB'de bile 'tek kurum, 3 maaş' düzeni varken, aklınızın almaması normal. Bu arada CHP'de tecavüz var!" dedi.

SON DAKİKA: THY BASIN MÜŞAVİRİ YAHYA ÜSTÜN'DEN AÇIKLAMA: SN. FATMANUR ALTUN, ÜCRET/MAAŞ ALMAMAKTADIR

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün de, Cumhuriyet Gazetesi'nin; "'Eşim THY'den ücret almıyor' diyen Fahrettin Altun'u faaliyet raporları yalanladı" başlıklı haberini yalanladı.

Yahya Üstün; "Türk Hava Yolları A.O.'ya Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak katkı sağlayan sayın Dr. Fatmanur Altun kendi talebi doğrultusunda bu görevi karşılığında şirketimizden herhangi bir ücret/maaş almamaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" dedi.

ALTUN, "SADECE ÜNİVERSİTEDEN HOCALIK MAAŞIM VAR!" AÇIKLAMASINDA BULUNMUŞTU

Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Fatmanur Altun; daha öncede CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel ve Birgün Gazetesi yazarı Bülent Mumay'ın; 4 maaş aldığına yönelik iddialarının yalan ve iftirada olduğunu açıklamıştı.

Dr. Fatmanur Altun, TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanlığı, KADEM Yönetim Kurulu üyeliği ve Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu üyeliğinden dolayı maaş almadığını, sadece Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden sadece hocalık maaşı aldığını söylemişti.

Dr. Fatmanur Altun; Cumhuriyet Gazetesi'nin kendisi ve eşi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a yönelik gerçek dışı haberleri hatırlatarak, "'Yalı' yalanı ellerinde patlayınca kokuşmuş eski yalanlarını piyasaya sürenlere: TÜRGEV, KADEM ve Türk Hava Yolları'ndan tek kuruş almıyorum! sadece hocalık maaşım var! İnsanlar can derdindeyken itibar suikasti peşinde koşanları vicdanlara havale ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Fatmanur Altun, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve Birgün Gazetesi yazarı Bülent Mumay'ın kendisinin 4 maaş aldığına yönelik tweetlerine "Yalan" ifadesini yazarak paylaşımına eklemişti.