FETÖ'ye yapılan dev operasyonda flaş gelişme

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı savcılarından Can Tuncay tarafından FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik başlattığı soruşturmada, Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından da açıkça delil kabul edilen, ankesörlü/ kontörlü sabit hatlarla irtibat kuran örgüt üyeleri tek tek belirlendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Milli İstihbarat Teşkilat Başkanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ile müşterek çalışması sonucu operasyon için dün düğmeye basıldı. 295'i muvazzaf 304 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu rakam FETÖ/PDY sözde TSK Yapılanmasına yönelik bugüne kadar yürütülen, hedef sayısı ve nitelik açısından en geniş çaplı operasyon oldu.İzmir merkezli 50 ilde gerçekleştirilen dev operasyonda şuana kadar 304 şüpheliden 231'i gözaltına alındı. 45 şüphelinin firarda olduğu, 15'inin ise yurt dışında görevli olduğu öğrenildi. Yurt dışında görevli 15 şüpheliye yönelik ülkeye dönmeleri noktasında bildirimde bulunuldu. Şüphelilerden 9'unun koronavirüs olduğu, 2'si diğer sağlık nedenleri, 2'si hakkında ise operasyondan hemen önce başka birimlerce haklarında gözaltı kararı verilmesi nedeniyle işlem yapılamadı.Gözaltında alınan 231 şüphelinin sorguları başladı. Soruşturma birimlerinden edinilen bilgilere göre, etkin pişmanlıktan yararlanma talebiyle itirafçı olmak isteyen şüphelilerin sayısında gözle görülür bir artış gözlendi. Bilindiği üzere etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen kişiler, TCK'nin etkin pişmanlığa yönelik 221/4 maddesinden yararlanarak haklarında verilecek cezada büyük oranda bir indirime gidiliyor. Bu indirimin gözle görülür olması da etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen şüphelilerin sayısını arttıran unsurlar arasında yer alıyor.295'İ muvazzaf 304 kişiden 111'i Hava Kuvvetleri, 193'ünün ise Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli olduğu bildirildi. Gözaltı listesinde ismi bulunanların 5'i albay, 1'i yarbay, 1'i binbaşı, 10'u yüzbaşı, 53'ü üsteğmen, 5'i teğmen, 221'i astsubay, 7'si uzman çavuş ve 1'i Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı asker şahıslardan sorumlu mahrem sözde imam ve yönetici olduğu öğrenildi.