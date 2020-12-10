Çürük raporu veren Profesör ankesörden çıktı

FETÖ'nün örgüt imamları tarafından kullanılan ankesörlü hatlara yönelik soruşturma yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma bürosu, örgütün GATA yapılanmasında bulunan 31 doktor ile 6 mahrem imam hakkında gözaltı karar verdi. Ankara merkezli eş zamanlı düzenlenen operasyonda 26 kişi gözaltına alınırken 3 zanlının yurtdışına firar ettiği belirlerdi.



Gözaltı listesinde 5 profesör ile 8 doçentin bulunduğu öğrenildi. Listedeki profesörler arasında GATA'dan emekli Ankara'da özel bir hastanede çalışan Prof. Dr. Ali D., Prof. Dr. Selim K., İstanbul'da özel bir hastanede görev yapan Radyoloji uzmanı Prof. Dr. Onur H. S., Hacettepe Üniversitesinde görevli Prof. Dr. Levent Ö. ve GATA'da Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan ihraç edilen Prof. Dr. Ergun Tozkoparan'ın olduğu öğrenildi.

HASTANENİN BİLİM KURULU ÜYESİ OLMUŞ



GATA'dan ihraç edildikten sonra Batman'da özel bir hastanede görev yapan aynı zamanda koronavirüs salgını nedeniyle hastane bünyesinde kurulan Bilim Kurulu'ndan görev yapan eski Tabip Albay Prof. Dr. Ergun Tozkoparan'ın örgütün sivil imamlarıyla ankesörlü hatlardan irtibat kuran isimler arasında olduğu belirlendi. Batman'da gözaltına alınan Tozkoparan Ankara'ya getirildi. Eski tabip albayın ismi daha önce FETÖ üyesi savcı ve hakimlere çürük raporu veren isimler arasında geçmişti.

ÇÜRÜK RAPORLARINDA İMZASI VAR



15 Temmuz darbe girişiminin ardından ihraç edilen ya da görevden uzaklaştırılan Hakim ve Savcıların dosyalarında yapılan incelemede 87 Hakim ve Savcı'nın "askere elverişli değildir" raporu aldığı ortaya çıkmıştı. Prof. Dr. Ergün Tozkoparan'ın da aralarında bulunduğu askeri tabiplerin, çürük raporu verdiği isimler arasında 7 Şubat 2012'de MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu 5 MİT görevlisini ifadeye çağırarak MİT krizinin fitilini ateşleyen savcı Sadrettin Sarıkaya'nın da olduğu belirlenmişti.

LİSTEDE 8 DOÇENT VAR



Ankesör soruşturmasında gözaltına alınan 8 doçentin ise, daha önce GATA'da kardiyoloji, psikiyatri, Onkoloji, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanlarında çalışan isimler olduğu belirtildi.



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