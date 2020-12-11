Son dakika: Kandil'in bir yalanı daha deşifre oldu

TSK'nın 13 Mayıs'ta Şırnak Cudi Dağı'nda düzenlediği operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirilmiş ve PKK'nın yayın organlarında 4 teröristin "kahramanca" öldüğü açıklanmıştı. Kan kaybeden ve eleman bulmakta zorlanan örgüt, teröristlere ve yandaşlarına moral verebilmek için yine yalana başvurdu. Örgüt kendine ait yayın organlarında, 7 ay önce öldürülen o teröristlerden ikisini sahte kod isimle fotoğrafını paylaşıp, "O saldırıdan sağ çıktılar" diye açıkladı. İstihbarat birimleri, fotoğraftaki 2 teröristin, 7 ay önceki operasyonda öldürülen ve örgütün de o tarihte 'öldüler' diye açıkladığı Nurullah Kayaş ile Cihan Ağırbaş olduğunu tespit etti.

TSK'nın yurt içi ve sınır ötesi operasyonları sonucu büyük kayıplar veren ve tükenme noktasına gelen PKK, örgüt yandaşlarına ve teröristlere moral verebilmek için yine yalana başvurdu. Kandil'in yalanını istihbarat birimleri ortaya çıkardı. İstihbarat birimlerinin yaptığı o çalışmanın detaylarına SABAH ulaştı.

Şırnak İl Jandarma komutanlığı bünyesindeki 'Meteler' adlı özel harekât timleri 13 Mayıs günü Cudi Dağı'nın Besta bölgesinde bir grup teröristin izine rastladı. İnsansız Hava Aracı'nın destek verdiği operasyonda iki gün arayla iki farklı mağarada kıstırılan 4 terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütü bir hafta sonra kendi yayın organlarında açıklama yapıp, Dıjwar Gabar kod adlı Nurullah Kayaş, Harun Gever kod adlı Cihan Ağırbaş, Agit Awyer kod adlı Teymur Fereci ve Sabır Sipan kod adlı Semir Sait Kelef adlı teröristlerin fotoğraflarıyla birlikte sahte kahramanlık methiyeleri düzüp, "Besta bölgesinde hava saldırısında öldüler" diye duyurdu.

FOTOĞRAFLAR AYNI, KOD İSİMLERİ FARKLI

Örgüt önceki gün kendi yayın organlarında yaptığı açıklamada ise 13 Mayıs'taki operasyonda öldürülen teröristlerden ikisinin fotoğrafını farklı kod isimle yayınlayarak, "Adil Zagros ve Eriş Cudi kod adlı teröristler o bombardımandan sağ olarak çıktılar" dedi. Teröristlerin yayınlanan fotoğrafı üzerinde çalışma yapan İstihbarat birimleri o fotoğraftaki teröristlerin 7 ay önceki Cudi'deki operasyonda öldüğü belirlenen ve örgüt tarafından da itiraf edilen Nurullah Kayaş ile Cihan Ağırbaş olduğunu tespit etti. Örgüt iki teröristi aylar sonra Adil Zagros ve Êriş Cudi kod adıyla sözde iki kahraman olarak gösterip onların ağzından kahramanlık hikayesi yazdı.

KANLARI YERDE KALMADI

O operasyonda öldürülen 4 teröristin, 11 şehidin katili olduğu da ortaya çıktı:

*16 Nisan 2018'de Şırnak'ta Kuyu tepe üs bölgesine düzenlenen roketli saldırıda Uzman Çavuş Muğdat Çelik, Piyade Er Baki Afşar, Piyade Onbaşı Mehmet Volkan şehit düştü.

*29 Nisan 2018 'de Şırnak/Uludere Kurt Dağı Üs Bölgesindeki saldırıda Piyade Onbaşı Sedat Mekân şehit oldu.

*4 Nisan 2018'de Şırnak Küpeli dağı bölgesinde mayın ve pusulamada Uzman Çavuş Murat Tutal, Komando onbaşı Mükremin Başaran ile 3 asker şehit oldu.

*15 Mayıs 2017'de Şırnak'ta Küpeli Dağı'nda EYP patlatarak Tankçı Uzman Çavuş Musa Vuruşkan şehit düştü.

*12 Aralık 2017 'de Şırnak'ın Küpeli Dağı'nda Piyade Er Hacı Mustafa Can (21) şehit oldu.



“Hakimlerimiz Kandil’e Pensilvanya’ya bakmaz”

Diyarbakır ve Şırnak'ta annelerin, Kandil'e karşı evlat nöbeti devam ediyor

Son dakika: Murat Karayılan ve Cemil Bayık'ın postacısı terörist canlı olarak yakalandı!

Komandolar, PKK'nın 'girilemez' dediği Sehi Ormanları'na indirme yaptı