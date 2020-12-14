İşte ‘OH’ dedirten yatırımlar

5 YILDIZLI OTEL: Hakkari Yüksekova ilçesinin İpekyolu üzerinde yapımına başlayan 5 yıldızlı otelin yapımı sürüyor. Merga Bütan Kayak Merkezi'ne İran, Irak ve il dışından gelen sporcuları için 4 yıldız bir otel yapılıyor.

MODERN KONUTLAR: Yüksekova'da 2016'daki hendek olaylarında evleri yıkılan vatandaşlara TOKİ tarafından 3 bin 64 adet konut yapıldı. Doğalgaza uyumlu, çevre düzenlemeleri, park, taziye evi, cami, iş yeri ve okul ile modern standartlarda konutlardan bin 256'sı hak sahiplerine teslim edildi.







ORGANİZE SANAYİ: Büyükçiftlik beldesi Kerem Zeydan Mahallesi yakınında 145 dönüm alanda kurulması planlanan organize sanayi bölgesi için zemin etüt çalışması başlatıldı.

24 SAAT SU: İçme suyu sıkıntısı çözüldü. Halk yıllardır özlemle beklediği hizmetlere kavuşmaya başladı. Golan ve Berçelan bölgelerinde başlatılan içme suyu çalışması tamamlandı. Artık Hakkari'de 24 saat içme suyu hizmeti veriliyor.

DOĞALGAZ: Hakkari'de 3 bin rakımın üzerindeki dağlar ile zorlu arazilerden geçirilerek kente ulaştırılan boru hattı ile evlere doğalgaz verilmeye başladı.

ANJİYO ÜNİTESİ: Anjiyo ünitesi olmayan tek il olan Hakkari bu yıl anjiyo ünitesine kavuştu.







İKİ YILDA 25 OKUL

Hakkari'nin modern eğitim kurumlarına kavuşması amacıyla başlatılan dev projelere imza atıldı. Hakkari genelinde iki yılda 25 okul tamamlandı. Terörden zarar gören okulların yerine yenileri inşa edildi. Sosyal ve kültürel etkinliklerin düzenleneceği spor salonları, uygun barınma ortamları hazırlamak için çalışmalar başlatıldı. Terörden zarar gören diğer kamu binalarında da yapım ve onarım çalışmaları yapıldı.



TERÖR YOK RAFTİNG VE KAYAK VAR

Terör örgütü PKK'dan temizlenen Hakkari su sporlarıyla da adından söz ettiriyor. Türkiye Rafting Şampiyonası'nın 2'nci ayak yarışları, 'Hakkari'de Hayat Var' sloganı ile 25-30 Ekim tarihlerinde Hakkari'de gerçekleştirildi. Kent merkezine 12 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'ndeki pistin uzunlugu ise çalışmalarla 3 bin 500 metreye çıkarıldı.

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