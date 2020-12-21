FETÖ’cü müdürden kumpas talimatları! FETÖ’nün 7 Haziran seçimlerindeki umudu HDP olmuş!

Kayıtlarda, kumpas davaları sürecinde kamuoyunu yönlendirmek için tutuklu FETÖ'cü emniyet müdürleri adına internet sitesi kurulması talimatı verilirken her bir davaya farklı bir internet sitesinin ağırlık vermesi için bölüştürme yapıldığı tespit edildi.

Yazışmalarda, örgütün kara kutusu Emre Uslu'ya belgelerin gönderilmesi, daha sonra Fuat Avni'nin Twitter'dan bunlar paylaşılmasının planlandığı belirlendi. FETÖ üyesi eski emniyet müdürü M.Ç.'nin 19 Ocak 2016'taki ByLock yazışmalarında yer alan 5 maddelik talimatında şu ifadeler yer alıyor:





KUMPAS DAVALARINI BÖLÜŞMÜŞLER

FETÖ mensubu eski Emniyet Müdürü M.Ç'nin 19 Ocak 2016 tarihli 5 maddelik talimatında, kurulacak internet sitelerinde kumpas davaları bölüştürülüyor.

M.Ç. şu ifadeleri kullanıyor:

"Bu noktada dün akşam Ekrem abi (Ekrem Dumanlı) ile yaptığımız görüşmede abilerimizin web sitelerinde aynı anda ilgili davaların içeriklerinin de bulunması kararlaştırıldı. Mesela AFY (Ali Fuat Yılmazer) sitesinde dinlemeler, Hrant Dink, El Kaide gibi dava ve başlıklar, Yurt Atayün sitesinde Tahşiye, Selam Tevhid, Yakup Saygılı da 17-25 gibi.."





FETÖ'NÜN 7 HAZİRAN SEÇİMLERİNDEKİ UMUDU HDP!

7 Haziran 2015 yerel seçimlerinden bir gün önceki kayıtlarda ise eski emniyet müdürü M.Ç'nin bir başka FETÖ mensubu ile seçim sonuçlarına dair yaptığı görüşme yer alıyor. Görüşmede; M.Ç, AK Parti için "Tez zamanda biter inşallah bu zulüm iyice azıttılar" iddiasında bulunuyor. Bağımsızların İstanbul'da kazanacağını iddia eden M.Ç, "HDP geçer" gibi bir yorumda da bulunuyor.

İŞTE O BEŞ MADDELİK TALİMAT

FETÖ mensubu eski Emniyet Müdürü M.Ç.'nin 19 Ocak 2016 tarihli 5 maddelik talimatında şu ifadeler yer alıyor:

1- Belirlenecek arkadaşlarımıza abilerimize web sitesi ya da blog sitelerin yapılması. Bu siteler başlangıç olarak seçime giren AYF (Ali Fuat Yılmazer), YA, NA, YS. Fakat uygun görülürse ki kanaatim budur, Serdar Bayraktutan, Hayati Başdağ, Ömer Köse, Yasin Topçu, Hüseyin Korkmaz gibi belirleyeceğimiz isimlere de site yapılması. Bu noktada dün akşam Ekrem abi (Ekrem Dumanlı) ile yaptığımız görüşmede abilerimizin web sitelerinde aynı anda ilgili davaların içeriklerinin de bulunması kararlaştırıldı. Mesela AFY (Ali Fuat Yılmazer) sitesinde dinlemeler, Hrant Dink, El Kaide gibi dava ve başlıklar, Yurt Atayün sitesinde Tahşiye, Selam Tevhid, Yakup Saygılı da 17-25 gibi.





2- Adı geçen abilerin Facebook, Twitter, Youtube gibi mecralarda hesap yoksa oluşması ve yönetilmesi. Bu yönetiminde web sitesi ile senkronize yürümesi.

3-Kısa sosyal medyaya hitap eden videoların hazırlanması.

4- Mahkeme süreçlerinin takip edilmesi. Mahkemelerin izlenerek intibaların ve gözlemlerin yazılması.. Mevcut diğer haberciler ile bu esnada işbirliği irtibatı sağlanması.

5- Medya takibi yapılarak avukatlık ofisleri ve dava mutfaklarına destek verilmesi. Ayrıca cezaevine gidişlerde tutuklu abilerimize gitmek üzere bir medya raporu çıkması, bazı twitlerin olduğu bir rapor ya da dosya diyebiliriz."

FETÖCÜ HÜSEYİN KORKMAZ, ABD'DEKİ KUMPAS DAVASINDA TANIKLIK YAPMIŞTI

ByLock yazışmalarında ismi geçen Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu firari eski Komiser Yardımcısı Hüseyin Korkmaz, ABD'deki kumpas davasında tanıklık yapmıştı.

Hüseyin Korkmaz, ABD hükümetinden yardım alıp almadığı sorusuna ise, "Savcılık 3 defa 300 dolar, toplamda 900 dolar verdi. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) 50 bin dolar verdi. Oturduğum apartmanı savcılık tuttu, kirasını savcılık ödüyor" yanıtı vermişti.

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