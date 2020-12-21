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'da 'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı

'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün () hücre evlerine yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

AA
Giriş Tarihi: 21.12.2020 09:15 Son Güncelleme: 21.12.2020 09:17 ABONE OL
Bursa'da FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlükleri ekipleri, kentte firari FETÖ mensuplarının kaldığı tespit edilen ve "gaybubet evi" olarak adlandırılan adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve Mustafakemalpaşa ilçelerindeki baskınlarda örgütle bağlantılı kurum çalışanları, ihraç edilen öğretmen ve memurların da aralarında bulunduğu 6 kişi yakalandı.

Adreslerde çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Bursa'da FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı
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