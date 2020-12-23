Metin Akpınar ve Müjdat Gezen davası görüldü!

Ünlü oyuncular Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında, konuk oldukları bir televizyon programında yaptıkları konuşmada,devlet büyüklerine hakaret etme suçunu işledikleri gerekçesiyle 4 yıl 8'er aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 21 Aralık 2018 tarihinde konuk oldukları Halk TV'de yayınlanan programda sarf edilen ve tepki çeken sözleri üzerine Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında, devlet büyüklerine hakaret suçundan başlattığı soruşturmayı tamamlayıp soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, Müjdat Gezen ile Metin Akpınar'ın atılı suçtan 4 yıl 8'er aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame sonucunda sanıklar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakim karşısına çıktı.

'O SÖZLERİ HÜR İRADEMLE SÖYLEDİM'

Müjdat Gezen ve avukatı mazeret bildirip duruşmaya katılmazken Metin Akpınar ve avukatları duruşmada hazır bulundu. Duruşmadaki savunmasında Metin Akpınar, katıldığı televizyon programında söylediği sözleri baskı altında söylemediğini, kendi hür iradesiyle söylediğini, gençliğinden itibaren yaşamını sanata adadığını ve söz konusu programda da sanattan bahsettiğini ileri sürdü.

DAVA ERTELENDİ

Müjdat Gezen'in avukatı ise, "Müvekkilimiz kronik bel fıtığı sorunu yaşıyor. Yürüyemez halden sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya katılamadı. Bir sonraki celse hazır edeceğiz" şeklinde mazeret dilekçesi sundu. Duruşma sonucu mahkeme, Metin Akpınar'ın duruşmalardan vareste tutulmasına, Müjdat Gezen ve avukatının bir sonraki duruşmada hazır halde bulunmasına karar vererek davayı erteleme kararı aldı.

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