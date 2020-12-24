‘Çöp’ siyasetine Gülümser teyzeden tokat gibi cevap: İftira atanlara yazıklar olsun

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen yıl Eskişehir'de yaşayan Aysun Demir adlı vatandaşın fotoğrafını grup toplantısında gösterip "Çöpten ekmek topluyor" diyerek attığı iftiranın bir benzeri yaşandı. Trabzon'da yanında küçük torunuyla bir marketin önünde devrilen çöp kutusundan ekmek topladığı iddia edilen Gülümser Adanur'un fotoğrafı, CHP tarafından hükümeti eleştirmek ve manipülasyon yapmak amacıyla sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşımda "Burası Trabzon. Bu kadını bulun sahip çıkın. Çöpten yiyecek araması yürekleri sızlattı" ifadelerine yer verildi.



'RENCİDE ETTİLER, YAZIKLAR OLSUN'

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Üniversite mahallesi Özlü Sokak'ta yaşayan Gülümser Adanur'a (56) SABAH ulaştı. Evli ve 3 çocuk annesi olan kadın kendilerine ait 3 katlı apartmanda yaşıyor. Adanur, o gün yaşadıklarını anlattı: "O gün torunumla evden çıkıp markete giderken, çöp konteynirinde ekmek gördüm. O ekmeği baktığım ineklerime hayvanlarıma vermek için aldım. O sıra kim fotoğraf çektiğini görmedim. Sonra benim çöpten hayvanlarım için aldığım ekmek fotoğrafı meclise kadar gitmiş. Neymiş, Kılıçdaroğlu benim için 'ona yardım edin, içimizi sızlattı' demiş. CHP zihniyeti bu işte, hayatları yalan. Benim kimseye ihtiyacım yok. Çöpe atılan ekmeğin israf olmaması için aldım. Benim eşim çalışıyor, ihtiyacımız yok. Bu iftirayı atanlara yazıklar olsun. Benden derhal özür dilesin. CHP yalan üzerine siyaset yapıyor. Beni bu mahallede herkes bilir. Allah'a şükür durumumuz iyi. Yanlış haber yaptırdılar, bizi rencide ettiler. Yazıklar olsun"



Kılıçdaroğlu'nun 'Çöpten ekmek topluyor' dediği Aysun Demir de, bu yalana tepki göstermişti.



ÇÖP SİYASETİ FİYASKOSU

Mahalle muhtarı Ahmet Varol ise, "Muhalefetin ortaya attığı çöp siyaseti tamamen fiyaskodur. Gerçekle ilgisi yok. Gülümser abla bizim yakın komşumuzdur. Onun böyle bir şeye ihtiyacı yok. Sadece hayvanlarını beslemek için çöp kutusundan aldığı ekmekleri biri fotoğraflamış. Gülümser ablamız bu yalanla mağdur edilmiştir. Bu yalan haberi gündeme taşıyanları kınıyoruz" dedi.

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