Darbeci sivil imamların avukatına soruşturma

"O PARMAĞI GÖZÜNE SOKARIM"



Darbe girişimi davalarındaki tavırlarıyla da daha önce gündeme gelen Avukat Ayten İzmirli, alçak darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemelere ilişkin davada, darbeyi yöneten sivil imam Harun Biniş ve Kemal Batmaz'ın avukatlığını yapmıştı.



Duruşma sırasında İzmirli, müşteki avukatlarının olduğu sıraya bakarak, "O parmağı alır gözüne sokarım, ya da uygun bir yerine neyse" ifadelerini kullanmıştı. İzmirli, duruşmalarda şehit yakınları ve gazileri aşağılayan sorularla davayı uzatmaya çalıştığı ile de gündeme gelmişti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat Ayten İzmirli, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne götürüldü. 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' ve 'Yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs' suçlarından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen İzmirli, sorgusunun ardından 'yurt dışına çıkış yasağı' adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Firari FETÖ’cü Aytaç’tan alçak sözler! FETÖ elebaşısı Gülen'in avukat yeğenine ceza