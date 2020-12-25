SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 25 Aralık 2020 koronavirüs tablosu ve vaka sayısını açıkladı! İşte corona virüsü vaka ve hasta sayısı

Koronavirüste nisan ayından itibaren düşmeye başlayan hasta sayıları kış aylarının gelmesiyle tekrar yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika uyarılarıyla birlikte günlük koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayılarını duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 25 Aralık corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, son dakika Türkiye'de 25 Aralık koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayıları tablosu...

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 25 Aralık 2020 koronavirüs tablosu ve vaka sayısını açıkladı! | Video

25 ARALIK KORONAVİRÜS VERİLERİ

TEST SAYISI: 201.104

VAKA SAYISI: 17.543

HASTA SAYISI: 3.199

VEFAT SAYISI: 256

İYİLEŞEN SAYISI: 35.511

TOPLAM VAKA SAYISI: 2.118.255

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 1.970.803

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA:

Bugün tespit edilen 3.199 yeni hastamız var. Hasta ve vaka sayılarındaki düşüş etkisini hastane yükümüzde de göstermeye başladı. Ümidimiz bu iyileşmenin yakın zamanda kayıplarımızın sayısına da yansıması. Aşı kampanyası sonuna kadar tedbirde ısrar edelim.

DÜNKÜ VERİLER

TEST SAYISI: 195.675

VAKA SAYISI: 18.102

HASTA SAYISI: 3.218

VEFAT SAYISI: 254

İYİLEŞEN SAYISI: 33.985

TOPLAM VAKA SAYISI: 2.100.712

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 1.935.292





SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA:

Bugün tespit edilen 3.218 yeni hastamız var. Aktif vaka sayısındaki düşüş devam ediyor. Aşının etkili olacağı müjdesini aldık. Şimdi aşılanıp etkisini görene kadar kendimizi daha iyi koruma zamanı. Güzel günlere tedbirle hazırlanalım.