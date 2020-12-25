SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 25 Aralık 2020 koronavirüs tablosu ve vaka sayısını açıkladı! | Video
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Koronavirüste nisan ayından itibaren düşmeye başlayan hasta sayıları kış aylarının gelmesiyle tekrar yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika uyarılarıyla birlikte günlük koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayılarını duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 25 Aralık corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, son dakika Türkiye'de 25 Aralık koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayıları tablosu...