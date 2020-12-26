AİHM'in skandal 'Demirtaş' kararına İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan tam destek!

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), eski HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın ifade, özgürlük ve güvenlik, serbest seçim haklarının ihlal edildiğine hükmetti ve serbest bırakılması çağrısında bulundu.

AİHM'in bu kararına başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümetten birçok isim sert şekilde tepki gösterdi.

ANA MUHALEFET VE İTTİFAK ORTAKLARI SKANDAL KARARI DESTEKLEDİ

Ana muhalefet ve ittifak ortakları ise mahkemenin çağrısını desteklemekten çekinmedi.

İYİ PARTİLİ İSİM DE DESTEK VERDİ

Özel bir televizyon kanalında programa katılan, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu da AİHM çağrısına destek veren isimler arasında yer aldı.

"BÖYLE BİR ŞEYİ HAK ETMİYORUZ"

Programda, Demirtaş için "Karara saygı duyulmalı" diyen İyi Partili Ağıralioğlu, şöyle konuştu:

"Türk mahkemelerinin üzerine böyle bir leke düşmemelidir. Biz hukuk tanımaz, hukuk saymaz, uluslararası anlaşmalara itibar etmez, kafasına göre davranır, keyfine göre konuşur bir ülke imajının içerisine düşmemeliyiz. Böyle bir şeyi hak etmiyoruz. Dolayısıyla mahkemelerin kararlarına saygı duymak lazım. Türklerin en şöhretli tarafları, adil mahkemeler olduğu gerçeğini dünyaya gösterebildikleri zamanlardır.

ÖCALAN İÇİN DE 'YENİDEN YARGILANMALI' DEMİŞTİ...



Öte yandan AİHM'in Demirtaş kararı 2003 yılında Öcalan için verdiği 'yeniden yargılama' kararını hatırlattı.

AİHM o dönemde, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın adil yargılanmadığına dair aldığı ilk kararı Strasbourg'da bir kez daha tekrarlamıştı.

AİHM'nin temyiz organı olarak da tanımlanan 17 yargıçlı Büyük Daire, Abdullah Öcalan'ın Türkiye'deki Yargı süreci sırasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 3,5 ve 6. maddelerinin ihlal edildiği sonucuna varmıştı.