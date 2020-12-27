SON DAKİKA: Aşı ne kadar süre koruyacak? Koronavirüs aşısının Türk mucidi Uğur Şahin'den çarpıcı açıklama!

Son dakika haberi... Pfizer/BionTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının mucidi Türk Prof. Dr. Uğur Şahin A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Türkiye'de de üretim alanı açmayı planlıyoruz" dedi.

Uğur Şahin açıklamasına şöyle devam etti: Türkiye'nin ilk aşamada 550 bin aşı gönderilecek. 2021 yılının başında aşıları göndermeyi planlıyoruz. 4,5 milyon dozu mart ayının sunna kadar yollamayı hedefliyoruz. Çok mutluyuz aşımızı Türkiye'de göndermekten dolayı sevinçliyiz.

SON DAKİKA: Türk televizyonlarında ilk! Koronavirüs aşısının mucidi Türk Profesör Uğur Şahin canlı yayında | Video

AŞININ YAN ETKİLERİ

Aşının yan etkileriyle ilgili bilgiler veren Uğur Şahin, "Baş ağrısı, ateş, yorgunluk hissi.. Bunlar zaten birçok aşıda tipik yan etkiler.. " dedi.

Prof. Dr. Uğur Şahin açıklamasında şunları kaydetti:

Aşımız için 4 ayrı güvenlik değeri var. Önemli olan şu: Aşıların güvenlikle ilgili belirtileri ilk 2 ayda etkisini gösterir. Sürpriz beklemiyoruz. Ancak veri toplamaya devam edeceğiz. İlaç geliştirme güvenlik işleri bu şekilde yürüyor. Farklı bir endişe beklemiyoruz.

İşte Prof. Dr. Uğur Şahin'in A Haber ekranlarında canlı yayında yaptığı açıklamadan öne çıkan notlar

AŞI NE KADAR SÜRE KORUYACAK?

Aşımızın 4 ay koruyuculuğu var. 2 yıl içerisinde tüm verileri toplayacağız. Aşıların ilk 2 ay içerisinde genel verileri belli olur. Bizim verilerimizde de bir değişiklik olacağını beklemiyoruz. Herhangi bir endişemiz yok.

SON DAKİKA! ESKİ HAYATIMIZA NE ZAMAN DÖNECEĞİZ?

Bu kış tüm insanlık için çok zor olacak. Özellikle yaşlılarımız ve sağlık çalışanlarının aşıyı alması gerekiyor. Farklı şirketlerin ürettiği aşılarda var. Önümüzdeki yılın yaz aylarının sonunda büyük ölçüde aşılama tamamlanırsa 2021'in sonunda yavaş yavaş normal bir yaz ve kış yaşayacağız.

NEDEN mRNA TEKNOLOJİSİ?

mRNA teknolojisi üzerinde 20 yıldır çalışıyoruz. Bunun en büyük avantajı 2-3 hafta içerisinde aşıyı üretim seviyesine getirebiliyoruz. Bilimsel açıdan bu teknoloji bir mihenk taşı. Aşılar kısa süre içerisinde güvenli olarak geliştirilebiliyor. Bu sayede önümüzdeki yıl 1 milyar dozdan fazla aşıyı dünyaya dağıtabileceğiz.

mRNA TEKNOLOJİ KANSERE UMUT OLUR MU?

mRNA aşılarının ve terapilerinin kanser hücrelerini öldürebileceğine inanıyoruz ve büyük ilerlemeler kaydettik. 2-3 yıl içerisinde verilerin sonuçlarını almayı bekliyoruz. Bu teknoloji gerçekten çığır açan bir teknoloji, kanser tedavisi için sonuçlardan umutluyum.

AŞI KARŞITLIĞI

Aşı karşıtı insanlara odaklanmayı bırakıp, aşıya ihtiyacı olan insanlara ulaşmalıyız. Şu anda tek odaklanmamız gerek şey aşıya ihtiyacı olan insanlara aşıyı ulaştırmak. Veriler orta ve uzun vadede elimize ulaşacak. Bazen inanmak istemeyenleri görmezden gelmek daha iyi olabilir.

VİRÜSLERDEKİ MUTASYON

Virüslerde mutasyon oldukça virüsün kendi kendini yok edeceğine ilişkin iddiaların hatırlatılması üzerine Uğur Şahin şu yanıtı verdi: İnsanların endişe edeceği bir konu olarak görmüyorum. Bu her zaman olan bir şey. Kimsenin endişe duymasına gerek yok.

VİRÜSÜN BULAŞICILIĞININ ARTMASI

En önemlisi bizim disipline ihtiyacımız var. İnsanların kendisini koruması lazım. Disiplinli bir şekilde hareket edersek başkalarını da riske atmayız. En önemli şey sosyal mesafe. Maske takmanız durumunda, insanlarla bir araya gelmekten kaçınmanız durumunda zaten kontrolü sağlayabiliriz. Virüsün bulaşıcılığı hızlanıyorsa daha dikkatli olmamız lazım. Aşı mutasyona karşı da işe yarayacak. Şimdiden başlarsak bu süreç 9 ay alacak ve normal yaşama dönebileceğiz. Yüzde 75-80 aşılamaya ulaşınca normal hayatımıza dönebileceğiz.

Canlı yayına Türkçe konuşarak devam eden Uğur Şahin, sözlerini şöyle tamamladı:

"TÜRKİYE'DE İYİ BİR EĞİTİM SİSTEMİ VAR"

Bilim her şeyi değiştirir. Türkiye'de iyi bir eğitim sistemi var. Son 15 yıldır bilime de çok değer veriliyor. Bilime merakı olan gençler ileride insanlara da yardım edebilir. Böyle başarılar 1-2 senede olmuyor. Biz 30 senedir bu işin içindeyiz. Sabırla ve sevgiyle bilimi okumanızı tavsiye ederim.

SON DAKİKA: Türk televizyonlarında ilk! Koronavirüs aşısının mucidi Türk Profesör Uğur Şahin canlı yayında | Video

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