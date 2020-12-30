Son dakika haberler: Aylin Sözer Çapan cinayetinde korkunç gerçekler! İşte vahşet evinde yaşananlar

VATANDAŞLAR SALDIRDI

Kemal Delbe gözaltına alındığı sırada çevredekiler linç girişiminde bulundu. Aylin Sözen'in kardeşi olay yerinde sinir krizi geçirdi. Olay yeri inceleme polislerinin yaptığı çalışmalar sürüyor. Yapılan incelemelerde, Kemal Delbe'nin, eski sevgilisi olduğu iddia edilen Aylin Sözer'den borç para istediği ve dün akşam saatlerinde Sözen'in evine geldiği öğrenildi. Bugün öğle saatlerinde ise şüpheli, önce Aylin Sözen'in boğazını kesti ardından üzerine yanıcı madde döktükten sonra ateşe verdi. Kadın yanarak, feci şekilde hayatını kaybetti.

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Apartman sakinlerinden Tuğçe Atmaca, "Polis sirenleri sesi üzerine olayın farkına vardık. 'İçeride bir kadın var' dediler. Adam kadını dışarıya çağırmış. Kadın da dışarıya çıkmayınca adam evi yakmış. Bizi de apartmandan tahliye ettiler" dedi.

Mevlüt Bingöl ise "Bu binada 2 kardeş oturuyor. Yangın çıkan dairede ablası oturuyor. Kardeşi Nilay Hanım ablasından haber alamadığını söyledi. Biz de polisi çağırdık. Polisler kapıyı zorladı. Evden ses çıkmadı. Bir süre sonra içeriden ses gelmeye başladı. İçerideki adam polislerin geldiğini anlayınca yangın çıkardı. Yangın öncesi polisler ikna etmeye çalıştı" diye konuştu. Evde yapılan olay yeri ve savcı incelemesinin ardından Aylin Sözen'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.

YÜREK BURKAN DETAY!

Bir üniversitede görevli olan Sözer'in ölümünün ardından üzücü bir detay ortaya çıktı. Akademisyen kadının Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, bu akşam 20.00'de "Çocuk Resimlerinin Analizi" konulu bir eğitimin duyurusu yer aldı.