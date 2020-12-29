Video Haber Yakılarak katledilen Aylin Sözer'in katıldığı programda 'şiddetle' ilgili sözleri ortaya çıktı! | Video

Yakılarak katledilen Aylin Sözer'in katıldığı programda 'şiddetle' ilgili sözleri ortaya çıktı! | Video

Yakılarak katledilen Aylin Sözer'in katıldığı programda 'şiddetle' ilgili sözleri ortaya çıktı! | Video
29.12.2020 | 17:58

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Geçen yıl katıldığı TV programında "Biz toplumda şiddeti ne kadar çok gözlemliyorsak çocuklar arasında da o kadar yaygınlaşıyor" diyen Aylin Sözer, bugün Kemal Delbe isimli erkek tarafından katledildi.

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