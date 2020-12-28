Villa cinayetinde sır hala çözülmedi

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde villada birlikte yaşayan İngiliz uyruklu Vivien Cheryl Barnes (63) ile Hasan Tayfun Baransel'i (71) bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan sıhhi tesisatçı Hüsnü Ö. yeniden hakim karşısına çıktı. Önceki duruşmalarda da suçlamaları kabul etmeyen Hüsnü Ö., yine suçsuz olduğunu savundu. Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tahliyesini talep eden Hüsnü Ö., "Bu olayla ilgim yoktur" dedi. Avukatı Volkan Uçar da "Müvekkilimizin, maktuller ile sosyal ilişkisi sınırlıdır, sadece bir iki defa tesisat işleri için görüşmüştür. Olay yeri, DNA, kan, parmak izi örnekleri ve cinayet aleti gibi somut deliller ortada yoktur " dedi. Uçar, olay yerinde parmak izi çıkan tek kişinin tanık olarak dinlenen C.A.B. olduğunu da ifade edip, "Bu kişinin mart ayına ait HTS kayıtlarının dosyaya kazandırılmasını istiyoruz" dedi. Hakkında hazırlanan iddianamede 2 kez müebbet hapsi istenen Hüsnü Ö.'nün tahliye talebi reddedilirken, duruşma diğer tanıkların dinlenmesi için ileri tarihe ertelendi.