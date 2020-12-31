AKAR'DAN İLK AÇIKLAMA

Akar, burada yaptığı açıklamada, "Ortak Merkez'den ateşkesin gözetlenmesi ve takibi söz konusu. Vazifemizi yapmak için arkadaşlarımız burada hazır. Ortak Merkez çalışmaya başladıktan sonra faaliyetlerimiz yoğunlaşacak ve Türk-Rus askerleri birlikte çalışmak suretiyle Azerbaycanlı kardeşlerimizin hakkını, hukukunu sonuna kadar müdafaa etme görevimizi yerine getireceğiz" ifadelerini kullandı.