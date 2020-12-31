SON DAKİKA: Bakan Akar ve komutanlardan Bakü çıkarması! Rusya ile kritik görüşme...

Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nın komuta kademesi Azerbaycan'ın Bakü şehrine gitti. Rusya ile ortak devriye faaliyetlerinde görev alacak Türk askerleri ile bir araya gelen Akar ve komutanlar son bilgileri aldı.

AKAR'DAN İLK AÇIKLAMA

Akar, burada yaptığı açıklamada, "Ortak Merkez'den ateşkesin gözetlenmesi ve takibi söz konusu. Vazifemizi yapmak için arkadaşlarımız burada hazır. Ortak Merkez çalışmaya başladıktan sonra faaliyetlerimiz yoğunlaşacak ve Türk-Rus askerleri birlikte çalışmak suretiyle Azerbaycanlı kardeşlerimizin hakkını, hukukunu sonuna kadar müdafaa etme görevimizi yerine getireceğiz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Ermenistan'ın alçak saldırıları sonrası Azerbaycan ordusu harekete geçmiş, Dağlık Karabağ operasyonunu başlatmıştı. 45 gün süren operasyon sonrası Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan arasında ateşkese varılmıştı. Anlaşma gereğince Ermenistan 30 yıldır işgal ettiği Dağlık Karabağ'ı terk etmişti. Türkiye ile Rusya bölgede garantör olarak Ortak Merkez kurarak devriye faaliyetleri yürütme kararı almıştı.