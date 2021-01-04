Son dakika: Can Ataklı'dan skandal sözler: Erdoğan'ın gitmesi için çok büyük doğal afetler olmalı

Gazeteci Can Ataklı, yeniden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan nefretiyle gündemde. Youtube hesabından bir video paylaşımı yapan Ataklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevini bırakması için yaşanmasını istediği senaryoları anlattı. Konuşmasına darbe ihtimali ile başlayan Ataklı, "Darbe ihtimalini en az görenlerdenim. Bugünün koşullarında darbe yapabilecek kabiliyet yok. Bana göre darbe yapmak çok zor." dedi.

Can Ataklı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili skandal sözler | Video

DARBENİN NASIL OLACAĞINI SÖYLEDİ!

"Tayyip Erdoğan'ın gitmesi için çok büyük bir halk öfkesinin olması lazım." diyen Ataklı şöyle devam etti: "Büyük bir doğal afet, büyük bir deprem, başka bir doğal felaket… Çok büyük sel, çok büyük yangınlar… Hani Avustralya'yı yakan yangın vardı ya o kadar büyük yangınlar, deprem, çok büyük can kaybına yol açacak sel felaketi gibi… Ama en korkutucu olan Türkiye'nin bir askeri başarısızlık elde etmesi."

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ise Ataklı'ya "Zavallı" diye tepki gösterdi.

SÜREKLİ TEHDİT SAVURDULAR

Geçtiğimiz aylarda ise CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu darbe imasında bulunup milli iradeyi tehdit etmişti. CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, "Saray rejiminin, saray düzeninin sonu geliyor. O son bu Atatürk'ün kemiklerini sızlatacak bütün bu atamaları.. Bütün bu liyakatsizliklerin de sonunu getirecek. Herkes şunu bilsin bütün devlet memurları. Görevini devlet memuru gibi yapan devlet memurları… Hangi ülkeye hizmet ettiğini bilen çok değerli bürokratlar hiç korkmasınlar. Türkiye Cumhuriyeti devleti gelir, saat gibi işlemeye başlar. O saatin en kıymetli çarkları siz olursunuz. Eğer koltuğunuza liyakatle oturdunuz, devletinize sadakatle çalışıyorsanız." demişti. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise "Önümüzdeki süreçte bir erken seçimle veya başka bir şekilde… İktidar değişikliği değil bir sistem değişikliğine gidişatı görüyorum ve böyle olacaktır" ifadelerini kullanmıştı.