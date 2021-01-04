Can Ataklı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili skandal sözler | Video

Can Ataklı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik skandal sözler! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görevi bırakması için büyük afetlerin yaşanması gerektiğini savunan Can Ataklı, “Tayyip Erdoğan’ın gitmesi için çok büyük bir halk öfkesinin olması lazım” dedi.