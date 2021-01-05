PKK'ya yurt içinde 102 bin yurt dışında 217 operasyon yapıldı

Terör örgütü PKK ve uzantılarına yönelik geçen yılda da çok ağır darbe vuruldu. Suriye'deki Fırat Kallkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekât bölgelerindeki PYD-YPG'li teröristler, Kuzey Irak'ın Haftanin, Hakurk, Metina ve Kandil alanlarında sürdürülen Pençe harekatları ve İran-Irak sınırındaki PJAK'lı teröristler ile iç güvenlik harekatlarında toplam 3 bin 659 terörist etkisiz hale getirildi. Suriye, İran ve Irak olmak üzere sınır ötesinde terör örgütü ve uzantılarına yönelik kara ve hava olmak üzere 217 operasyon gerçekleştirildi. Yurt içerisinde de terör örgütüne aman verilmedi.

102 BİN OPERASYON YAPILDI 829 TERÖRİST ETKİSİZ

Jandarma Genel Komutanlığınca yurt içinde Kıran, Kapan ve Yıldırım adıyla yürütülen iç güvenlik harekâtlarında da terör örgütü PKK'ya ağır darbeler indirildi. 2020 yılında 76'sı büyük kapsamlı, 307'si orta düzeyde, 99 bini dağlık arazi, 2 bin 2900'ü de şehir merkezleri olmak üzere 102 bin iç güvenlik harekatı düzenlendi. İkna yoluyla teslim olan, yaralı ve sağ ele geçen, çatışma ve operasyonlarda da öldürülenler dahil olmak üzere bu yıl iç güvenlik operasyonlarında 829 terörist etkisiz hale getirildi. Bu teröristlerle birlikte çok sayıda ağır ve uzun namlulu silah, mühimmat, örgütsel dokümanlar ele geçirilerek örgütün tüm faaliyetleri deşifre edildi, kullandığı barınma alanları tek tek imha edildi.

Nokta istihbarata dayalı hava destekli kara harekâtlarında, teröristlerin kış üslenmesine girmelerini önlemek için tüm lojistik ikmal yolları kesilirken, işbirlikçi yapılanmasına önemli darbe vuruldu. Operasyonlarda 482 sığınak ve mağara imha edilirken, 296 Mayın, el yapımı uzaktan kumandalı patlayıcı, 325 uzun ve kısa namlulu silah, 257 el bombası, tonlarca kuru erzak, gıda ve yaşam malzemeleri de yerinde imha edildi

Son dakika: Terör örgütü PKK tükendi! Hiçbir eylem gerçekleştiremeyince bu yalana başvurdular...