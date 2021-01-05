Jandarma Genel Komutanlığına ait Sikorsky tipi helikopter 31 Aralık 2020 tarihinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda park pozisyonuna geçmek isterken kuyruk kısmını elektrik direğine çarpmıştı.

Sabiha Gökçen'deki helikopter kazasının görüntüleri ortaya çıktı | Video

KAZA NEDENİYLE HAVA TRAFİĞİ AKSAMIŞTI

Helikopterin kuyruk kısmında hasar oluşurken olay nedeniyle bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edilmişti. Kaza nedeniyle havalimanı trafiğinde herhangi bir aksaklık yaşanmamıştı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Kaza anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medyaya düşen görüntülere göre kuyruğunu aydınlatma direğine vuran helikopterin kendi etrafında döndüğü görülüyor. Helikopter bir süre kendi etrafında döndükten sonra duruyor.