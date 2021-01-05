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'deki helikopter kazasının görüntüleri ortaya çıktı

Havalimanı'nda 31 Aralık günü park pozisyonuna geçmek isterken kuyruk kısmını elektrik direğine çaparak kırıma uğrayan helikopterin kaza anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 6.1.2021 00:53 Son Güncelleme: 6.1.2021 01:04 ABONE OL
Sabiha Gökçen'deki helikopter kazasının görüntüleri ortaya çıktı

Jandarma Genel Komutanlığına ait Sikorsky tipi helikopter 31 Aralık 2020 tarihinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda park pozisyonuna geçmek isterken kuyruk kısmını elektrik direğine çarpmıştı.

Sabiha Gökçen'deki helikopter kazasının görüntüleri ortaya çıktı | Video

KAZA NEDENİYLE HAVA TRAFİĞİ AKSAMIŞTI

Helikopterin kuyruk kısmında hasar oluşurken olay nedeniyle bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edilmişti. Kaza nedeniyle havalimanı trafiğinde herhangi bir aksaklık yaşanmamıştı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Kaza anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medyaya düşen görüntülere göre kuyruğunu aydınlatma direğine vuran helikopterin kendi etrafında döndüğü görülüyor. Helikopter bir süre kendi etrafında döndükten sonra duruyor.

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Sabiha Gökçen'deki helikopter kazasının görüntüleri ortaya çıktı
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