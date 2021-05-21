Video Haber Giresun'da zorunlu iniş yapan Azerbaycan'a ait askeri helikopter kamerada

Giresun'da zorunlu iniş yapan Azerbaycan'a ait askeri helikopter kamerada

Giresun'da zorunlu iniş yapan Azerbaycan'a ait askeri helikopter kamerada
21.05.2021 | 08:35

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Giresun'un Tirebolu ilçesinde Azerbaycan'a ait bir askeri helikopter sahile zorunlu iniş gerçekleştirdi.

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